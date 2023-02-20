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НОВОСТИ

В этом году на развитие железнодорожной инфраструктуры будет выделено 7,4 трлн. Донгов

Ожидается, что в этом году будут начаты 6 проектов на сумму более 7,4 трлн. донгов (310,46 млн. долл. США), направленных на модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Ожидается, что в этом году будут начаты 6 проектов на сумму более 7,4 трлн. донгов (310,46 млн. долл. США), направленных на модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

5 из них используют государственный капитал для среднесрочного плана государственных инвестиций на 2021–2025 гг., 3 с общей стоимостью более 3,1 трлн. донгов касались участков железной дороги Север-Юг Ханой-Винь, Винь-Нячанг и Нячанг-Сайгон. Модернизацию этих участков общей протяженностью около 1.725 км планируется завершить в 2025 году.

Между тем, два других будут работать над ремонтом северного железнодорожного вокзала на сумму около 476 млрд. донгов и на модернизацию железнодорожного моста Дуонг на сумму почти 1,85 трлн. донгов.

Последний из 6 проектов предназначен для модернизации горного перевала Кхе-Нет стоимостью более 2 трлн. донгов, частично полученных за счет официальной помощи в целях развития Республики Корея через ее Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF).

ВИА/ИЖВ

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