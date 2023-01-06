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НОВОСТИ

В этом году в Ханое появится 950 фирм в сфере вспомогательных отраслей

Ханой поставил цель, чтобы в этом году в сфере вспомогательных отраслей работало около 950 предприятий, что примерно на 20 больше, чем в 2022 году. Ханой поставил цель, чтобы в этом году в сфере вспомогательных отраслей работало около 950 предприятий, что примерно на 20 больше, чем в 2022 году.

Из общего числа будет около 300-350 фирм с производственными системами и продуктами, отвечающими международным стандартам, и достаточным потенциалом поставок, обслуживающим участие в глобальной производственной сети многонациональных конгломератов во Вьетнаме.

В результате ожидается, что стоимость промышленного производства в отраслях будет составлять около 16-17% стоимости производства в обрабатывающей и перерабатывающей промышленности столицы, при этом индекс развития отраслей превысит 11-12%, ежегодный рост составит около 1%.

С этой целью местные власти будут нанимать экспертов для технических консультаций, а также помогать фирмам в получении передачи технологий, проведении исследований и разработок, применении систем управления, отвечающих требованиям глобальных цепочек поставок, среди прочего.

Город также запланировал в этом году выставку вспомогательной индустрии с масштабом от 200 до 300 стендов, в которой примут участие международные компании из Японии, Тайваня (Китай), Гонконга (Китай) и Таиланда

ВИА/ИЖВ

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