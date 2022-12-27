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В этом году Вьетнам привлек 22,72 млрд. долл. США ПИИ
В частности, было зарегистрировано 2.036 новых проектов ПИИ на сумму 12,45 млрд. долл. США, что на 17,1% больше по сравнению с прошлым годом по количеству проектов, но на 18,4% меньше по стоимости.
Между тем, капитал 1.107 проектов был скорректирован на общую сумму 10,12 млрд. долл. США, что на 12,4% и 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно.
Также было произведено 3.566 капиталовложений и приобретено акций на общую сумму 5,15 млрд. долл. США, что на 6,1% и 25,2% меньше соответственно.
Среди 108 стран и территорий, вложивших капитал во Вьетнам в этом году, Сингапур занял первое место с 6,46 млрд. долл. США. За ним следуют Республика Корея (4,88 млрд. долл. США) и Япония (4,78 млрд. долл. США).
Также в 2022 году внешние инвестиции Вьетнама, включая как вновь зарегистрированный, так и скорректированный капитал, достигли почти 534 млн. долл. США.
Из общего числа новых проектов было 109 на сумму 426,6 млн. долл. США, что на 78,7% больше по сравнению с прошлым годом по количеству проектов и на 4,3% по стоимости.
Вьетнамские инвесторы вложили капитал в 29 стран и территорий, при этом Сингапур занял первое место с 79,5 млн. долл. США