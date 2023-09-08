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В экспорте рыбной продукции сохраняются препятствия
По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в августе страна поставила за рубеж рыбных продуктов на сумму около 846 млн. долл. США, что значительно превышает показатели предыдущих месяцев, в результате чего выручка за восемь месяцев достигла почти 5,8 млрд. долл. США.
Однако экспортный рынок в этом году достаточно непредсказуем, отметили в ассоциации, уточнив, что после того, как в мае объем экспорта достиг 808 млн. долл. США, в два последующих месяца он ушёл в минус, что было достаточно необычно по сравнению с предыдущими годами.
Директор по коммуникациям VASEP Ле Ханг пояснила, что замедление темпов роста мировой экономики и большие запасы на предприятиях привели к снижению спроса и ценовой конкуренции.
Учитывая трудности с экспортом на таких крупных рынках, как США и Китай, экспортеры травяной рыбы возлагают надежды на более мелкие рынки, такие как Германия, Новая Зеландия и Швеция, где рост выручки по сравнению с прошлым годом составил 25%, 17% и 25% соответственно.
Что касается экспорта креветок, то на рынке США наблюдались радужные признаки, в то время как на рынках Японии и Республики Корея (РК) с марта сохраняется стагнация.
Примечательно, что экспорт тунца из Вьетнама в РК за первые семь месяцев этого года значительно вырос и превысил 7 млн. долл. США, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На долю вьетнамского консервированного тунца приходится почти 77% от общего объема импорта этого продукта в Великобританию.
По прогнозам VASEP, в этом году экспортные доходы страны от рыбной продукции превысят 9 млрд. долл. США.