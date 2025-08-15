Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

В честь 80-летия Национального дня будут организованы выставочные туры

Национальная администрация по туризму Вьетнама призвала туристические агентства разработать и продвигать туры, посвященные выставке достижений Вьетнама, посвященной 80-летию Национальной независимости, с маркетинговыми кампаниями, ориентированными как на внутреннюю, так и на международную аудиторию.
  Выставка «Достижения страны по случаю 80-летия Национального дня» пройдет с 28 августа по 5 сентября 2025 года в Национальном выставочном центре (община Колоа, Ханой) — Фото: Главное управление туризма Вьетнама.  
Выставка, посвященная теме “80-летний путь к независимости – свободе – счастью”, продлится с 28 августа по 5 сентября в Национальном выставочном центре в ханойской общине Донган. Как сообщил заместитель директора управления Ха Ван Шыу, это крупное национальное политическое, культурное и общественное мероприятие будет открыто бесплатно с 9 утра до 10 вечера.

Выставка продемонстрирует выдающиеся достижения Вьетнама в области промышленности, технологий, инвестиций и торговли, сельского хозяйства и развития сельских районов, безопасности и обороны, иностранных дел, здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма. Основные достопримечательности включают экспозиции, посвященные 4000-летнему культурному наследию Вьетнама, культурному разнообразию 54 этнических групп, богатым природным ресурсам, региональным блюдам и знаковым архитектурным произведениям.

Посетители также могут насладиться традиционными художественными представлениями, кинопоказами, семинарами и встречами с художниками и выдающимися деятелями в определенных областях.

В параллельных мероприятиях примут участие местные художественные коллективы из Бакниня, Хатиня, Футхо, Нгеана и Дананга; пройдут форумы на такие темы, как применение искусственного интеллекта, цифровая культура и цифровая трансформация в игровой индустрии; а также аукционы произведений искусства и интерактивные ток-шоу, проводимые Министерством культуры, спорта и туризма.

Мероприятия, предшествующие выставке, включают музыкальное шоу “Чудо Колоа” 23 августа и беговое мероприятие 24 августа, предлагающее возможности для спортивного и культурного туризма.

Для обслуживания посетителей Департамент общественного транспорта Ханоя запустит 20 автобусных маршрутов, соединяющих шесть направлений города, включая международный аэропорт Нойбай, с местом проведения выставки. Наряду с существующими линиями 43 и E10, проходящими через Донган, будут запущены 18 дополнительных маршрутов, на которых будет задействовано около 70 транспортных средств и совершаться около 900 рейсов в день. Для удобства идентификации на автобусах будут установлены знаки “Выставочный центр Вьетнама”.

