В честь 80-летия Национального дня будут организованы выставочные туры
Выставка продемонстрирует выдающиеся достижения Вьетнама в области промышленности, технологий, инвестиций и торговли, сельского хозяйства и развития сельских районов, безопасности и обороны, иностранных дел, здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма. Основные достопримечательности включают экспозиции, посвященные 4000-летнему культурному наследию Вьетнама, культурному разнообразию 54 этнических групп, богатым природным ресурсам, региональным блюдам и знаковым архитектурным произведениям.
Посетители также могут насладиться традиционными художественными представлениями, кинопоказами, семинарами и встречами с художниками и выдающимися деятелями в определенных областях.
В параллельных мероприятиях примут участие местные художественные коллективы из Бакниня, Хатиня, Футхо, Нгеана и Дананга; пройдут форумы на такие темы, как применение искусственного интеллекта, цифровая культура и цифровая трансформация в игровой индустрии; а также аукционы произведений искусства и интерактивные ток-шоу, проводимые Министерством культуры, спорта и туризма.
Мероприятия, предшествующие выставке, включают музыкальное шоу “Чудо Колоа” 23 августа и беговое мероприятие 24 августа, предлагающее возможности для спортивного и культурного туризма.
Для обслуживания посетителей Департамент общественного транспорта Ханоя запустит 20 автобусных маршрутов, соединяющих шесть направлений города, включая международный аэропорт Нойбай, с местом проведения выставки. Наряду с существующими линиями 43 и E10, проходящими через Донган, будут запущены 18 дополнительных маршрутов, на которых будет задействовано около 70 транспортных средств и совершаться около 900 рейсов в день. Для удобства идентификации на автобусах будут установлены знаки “Выставочный центр Вьетнама”.