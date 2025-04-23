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В честь 50-летия воссоединения страны в Ханое запустят фейерверки 22 и 27 апреля
В частности, запуск фейерверков запланирован с 21:45 до 22:00 22 апреля на территории трассы F1, квартал Фудо, район Намтыльем. Будет установлен один пункт запуска и один пункт запуска с фейерверками высокого и низкого залпа в сочетании с пиротехническими эффектами, по согласованию с Центром радиовещания и телевидения Народной армии.
Телемост в прямом эфире «Победный гимн звучит вечно» состоится с 21:45 до 22:00 27 апреля на многофункциональной сцене в парке Тхонгнят, квартал Ледайхань, район Хайбачыонг. Здесь также будет один пункт запуска с фейерверками высокого и низкого залпа, по согласованию с Художественным департаментом Вьетнамского телевидения.
Народный комитет города поручил Командованию столицы возглавить и координировать работу с соответствующими ведомствами города, а также с районами Намтыльем и Хайбачыонг для организации запуска фейерверков.
В частности, Командование столицы разработает и реализует план транспортировки и запуска фейерверков в соответствии с утвержденным графиком.
Одновременно будет организовано взаимодействие с полицией города Ханой для обеспечения строгого контроля за патрулированием, охраной общественного порядка, общественной безопасности, противопожарной безопасностью, а также обеспечения абсолютной безопасности до, во время и после фейерверка.
Ожидается, что программа запуска фейерверков подарит жителям столицы яркие и значимые моменты, способствуя чествованию исторических ценностей и духа единства народа.