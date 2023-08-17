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В Циркуляре № 06 Госбанка нет пункта о запрещении кредитования для реализации проектов в сфере недвижимости
По словам Фам Чи Куанга, Государственный банк и банковская система всегда создают благоприятные условия для поддержки бизнеса, специализирующегося в сфере недвижимости и продвижения здорового и устойчивого развития рынка движимости. Таким образом, объем непогашенных кредитов в секторе недвижимости с годами неуклонно увеличивался и достиг более 2,7 млн донгов, что составляет 21,63% от общего объема непогашенных кредитов в экономике.
В Циркуляре 06/2023/TT-NHNN не запрещается кредитование для реализации проектов в сфере недвижимости. Госбанк лишь издал правило, согласно которому кредитным организациям не разрешается кредитовать клиентов на оплату взносов капитала по договорам о предоставлении вклада в уставный капитала, договорам о сотрудничестве для реализации инвестиционных проектов, которые не могут быть реализованы в установленном законодательством порядке, включая закон о сделках с недвижимостью.
В дополнение к вышеуказанным положениям Циркуляр 06/2023/TT-NHNN имеет многие преимущества по сравнению с предыдущим Циркуляром № 39/2016/TT-NHNN, поскольку он снял некоторые ограничения и создал наиболее благоприятные условия для того, чтобы клиенты получили доступ к банковским кредитам. В частности, Циркуляр 06/2023/TT-NHNN уловил тенденцию банковской деятельности, предоставив кредитование в сторону оцифровки с помощью электронных средств, что повысило эффективность работы кредитных организаций и снизило операционные издержки для экономики.
По словам Директора Департамента денежно-кредитной политики (SBV) Фам Чи Куанга, после того, как циркуляр 06/2023/TT-NHNN будет издан и вступит в силу с 1 сентября, Государственный банк будет внимательно следить за движениями рынка, а также слушать комментарии предприятия и отраслевые ассоциации, при необходимости вносить корректировку и дополнения для обеспечения того, чтобы кредитная деятельность всегда была надежной, с отсутствием возникающих рисков.