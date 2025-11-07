НОВОСТИ
В центральных и нагорных регионах идёт активное восстановление после шторма «Калмаеги».
В одной только провинции Даклак тайфун разрушил 12 домов, сорвал крыши у 326 и затопил 147. Около 54 000 садков для аквакультуры были повреждены, убытки оцениваются в 21 млрд донгов (более 798 000 долларов США), что составляет примерно 30% общего объёма продукции. Серьёзная эрозия зафиксирована вдоль дамбы Бакданг, предварительный ущерб оценивается в 150 млрд донгов. Несколько местных дорог оказались затоплены или частично размыты.
Сильные порывы ветра и проливные дожди также вызвали серьёзные перебои в работе энергосистемы, оставив без электричества более 1,6 миллиона потребителей, из которых свыше 315 тысяч уже были повторно подключены. Отдельные участки железнодорожного полотна в провинциях Даклак и Зялай получили повреждения.
В провинции Куангнгай высокие волны и штормовые нагонные явления привели к эрозии побережья и затоплению ряда прибрежных районов, а сильные порывы ветра вечером 6 ноября сорвали крыши примерно с 50 домов. В городе Куиньон (провинция Биньдинь) ураганный ветер срывал крыши зданий, валил деревья и вызвал масштабные отключения электро- и водоснабжения.
С учётом значительного ущерба заместитель премьер-министра Хо Дык Фык 7 ноября подписал распоряжение № 2451/QD-TTg о срочном выделении 80 миллиардов донгов из резервного фонда государственного бюджета 2025 года для поддержки пострадавших от тайфуна регионов, в том числе 20 миллиардов донгов для провинции Куангнгай и по 30 миллиардов донгов для провинций Зялай и Даклак.
Управление железных дорог Вьетнама и Вьетнамская железнодорожная корпорация мобилизовали весь доступный персонал и ресурсы для оперативного восстановления транспортных маршрутов и обеспечения безопасности пассажиров.
Тем временем Народный комитет провинции Даклак издал серию срочных распоряжений по ликвидации последствий стихийного бедствия и восстановлению нормальной жизни. К утру 7 ноября в провинции была завершена эвакуация 2 625 домохозяйств, почти 8 000 человек, из зон повышенного риска, а также более 1 200 жителей из районов, подверженных затоплению, в безопасные места.