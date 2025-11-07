Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

В центральных и нагорных регионах идёт активное восстановление после шторма «Калмаеги».

Тайфун «Калмэги», тринадцатый по счёту, обрушившийся на Вьетнам в этом году, ослаб до уровня тропической депрессии 7 ноября после того, как нанёс серьёзный ущерб центральным и центрально-горным регионам страны, где власти теперь прилагают все усилия для ликвидации последствий стихии и восстановления нормальной жизни.
  Дома, затопленные в результате наводнения, вызванного тайфуном. Фото: ВИА  
По данным вьетнамского Управления по предотвращению стихийных бедствий и управлению дамбами (VDDMA), в результате тайфуна погибли пять человек и шесть получили ранения. По состоянию на 7 часов утра 7 ноября было зафиксировано обрушение 52 домов и повреждение или срыв кровли ещё у 2 593 строений, из них 2 412 в провинции Зялай. Сообщается также о затоплении девяти рыболовных судов.

В одной только провинции Даклак тайфун разрушил 12 домов, сорвал крыши у 326 и затопил 147. Около 54 000 садков для аквакультуры были повреждены, убытки оцениваются в 21 млрд донгов (более 798 000 долларов США), что составляет примерно 30% общего объёма продукции. Серьёзная эрозия зафиксирована вдоль дамбы Бакданг, предварительный ущерб оценивается в 150 млрд донгов. Несколько местных дорог оказались затоплены или частично размыты.

Сильные порывы ветра и проливные дожди также вызвали серьёзные перебои в работе энергосистемы, оставив без электричества более 1,6 миллиона потребителей, из которых свыше 315 тысяч уже были повторно подключены. Отдельные участки железнодорожного полотна в провинциях Даклак и Зялай получили повреждения.

В провинции Куангнгай высокие волны и штормовые нагонные явления привели к эрозии побережья и затоплению ряда прибрежных районов, а сильные порывы ветра вечером 6 ноября сорвали крыши примерно с 50 домов. В городе Куиньон (провинция Биньдинь) ураганный ветер срывал крыши зданий, валил деревья и вызвал масштабные отключения электро- и водоснабжения.

С учётом значительного ущерба заместитель премьер-министра Хо Дык Фык 7 ноября подписал распоряжение № 2451/QD-TTg о срочном выделении 80 миллиардов донгов из резервного фонда государственного бюджета 2025 года для поддержки пострадавших от тайфуна регионов, в том числе 20 миллиардов донгов для провинции Куангнгай и по 30 миллиардов донгов для провинций Зялай и Даклак.

Управление железных дорог Вьетнама и Вьетнамская железнодорожная корпорация мобилизовали весь доступный персонал и ресурсы для оперативного восстановления транспортных маршрутов и обеспечения безопасности пассажиров.

Тем временем Народный комитет провинции Даклак издал серию срочных распоряжений по ликвидации последствий стихийного бедствия и восстановлению нормальной жизни. К утру 7 ноября в провинции была завершена эвакуация 2 625 домохозяйств, почти 8 000 человек, из зон повышенного риска, а также более 1 200 жителей из районов, подверженных затоплению, в безопасные места.

ВИА/ИЖВ

