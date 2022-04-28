В Хошимин «вливается» более 1 миллиарда долларов ПИИ

В частности, 181 новые регистрационные инвестиционные проекты принес 186,25 млн. долларов США общего зарегистрированного инвестиционного капитала (рост на 81% по количеству проектов, снижение на 48% по капиталовложению по сравнению с аналогическим периодом).

По отраслям, инвестиции, информация и коммуникация привлекли наибольший инвестиционный капитал - 51,48%, оптовая и в розничная, ремонт автомобилей, мотоциклов - 23,25%, финансовая, банковская и страховая деятельность - 11,84%, на перерабатывающую и обрабатывающую промышленность приходилось 5,5%. За первые 4 месяца года наибольшая доля инвестиционного капитала приходилась на Сингапур (51,95%), на Японию приходилось 16,01%, на Южную Корею - 13,83%...

За первые 4 месяца года 44 лицензированных с прошлых лет проекта корректировали инвестиционный капитал, увеличив на 640 млн долларов, что увеличено на 46,67% по количеству проектов и на 59% скорректированного капитала за тот же период.

По данным Департамента планирования и инвестиций города Хошимина, помимо новых и расширенных инвестиционных проектов, с начала года 54 проекта потребовали закрытия.

В апреле Народный комитет Хошимина успешно организовал Конференцию по содействию инвестициям в районах Хокмон и Кучи, в которой приняли участие сотни отечественных и иностранных предприятий. На конференции город вручил инвесторам 10 сертификатов о регистрации инвестиций и 31 меморандум о взаимопонимании на общую сумму более 16 миллиардов долларов США.