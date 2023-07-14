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В Хошимине скоро состоится выставка, соединяющая международную цепочку поставок товаров
Выставка направлена на диверсификацию направлений бизнеса, расширения внутренних и международных рынков Вьетнама. Мероприятие предоставит предприятиям возможность напрямую встретиться с представителями крупных дистрибьюторов во Вьетнаме, в регионе и во всем мире.
Деловая программа выставки предполагает проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов и выставочную экспозицию (300 стендов). Ключевыми участниками выставки являются вьетнамские промышленные ассоциации, производственные и экспортные предприятия, международные корпорации розничной торговли и дистрибуции, а также поставщики услуг по цепочке поставок.
Компании, которые примут участие во выставке, получили международные сертификаты и имеют высококачественную продукцию во вьетнамской промышленности. Ключевые направления выставки: одежда и текстиль, обувь и кожа, сельскохозяйственные и пищевые продукты, товары для дома. В то же время, пандемия, геополитическая и экономическая неопределенность заставила многие корпорации, розничные и оптовые каналы сбыта продвигать стратегии диверсификации, обеспечивать устойчивые поставки. В связи с этим Вьетнам выбран в качестве стратегического места в глобальной цепочке поставок.
Выставка пройдет в контексте того, что в последние годы Вьетнам активно развивается и стремится стать крупным мировым производственным центром.
Ожидается, что на выставке будут принимать участие 8000 посетителей, заключать сделки с 150 международными делегациями из 30 стран и территорий. Организаторы также координируют действия с местностями, чтобы привезти закупочные делегации для рассмотрения деятельности предприятий.
В частности, более 60 вьетнамских торговых представительств за рубежом содействует продвижению выставки среди международных покупателей, бизнес-кругов, дистрибьюторов через разные каналы, включая прямое общение или в электронном виде.
Под руководством Департамента европейско-американского рынка и Департамента азиатско-африканского рынка при Министерстве промышленности и торговли вьетнамские торговые представительства за границей нашли, установили связи и работали над приглашением импортеров и дистрибьюторов принимающих стран во Вьетнам для участия на выставке.
Ведущие эксперты из Европы проведут онлайн-тренинг для предпринимателей в рамках выставки 15 августа в 2023 году и очную консультацию в выставочного центра Saigon Exhibition & Convention Venue 12 сентября. Цель онлайн-тренинга помогает предприятиям максимально использовать возможности для налаживания связей.