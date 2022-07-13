В Хошимине проходит Неделя французской кулинарии

Стенд на мероприятии (Фото: nld.com.vn)

Неделя французской кулинарии стартовала 11 июля в MM Mega Market Аньфу в Хошимине, в которой приняли участие 250 известных брендов из Франции, сообщает «Голос Вьетнама» (VOV).

Выступая на церемонии открытия, Бруно Жуслен, генеральный директор MM Mega Market Vietnam, выразил надежду, что это мероприятие станет идеальной площадкой для посетителей, чтобы попробовать деликатесы из разных регионов Франции.

Некоторые из французских фирменных продуктов, предлагаемых по этому случаю, включают торты и джем Casino, сыр Bottega, паштет Le Chef, органические орехи Markal, лапшу Panzani, французское вино и особенно типичные французские пирожные, такие как багеты, круассаны и пироги.

Кроме того, у посетителей будет возможность попробовать широкий ассортимент продуктов питания из разных стран мира.

Далее Жуслен выразил уверенность в том, что эта функция закладывает прочную основу для стратегического партнерства между компанией MM Mega Market Vietnam и ведущими поставщиками Франции, тем самым увеличивая двусторонний товарооборот между двумя странами.

Неделя продлится до 20 июля во всех магазинах сети ММ Mega Market по всей стране.

Франция славится своей уникальной и утонченной кулинарной культурой. В 2010 году ее гастрономия была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что способствовало превращению Франции в центр самых известных шеф-поваров и ресторанов, отмеченных звездной системой Мишлен.



