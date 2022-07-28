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НОВОСТИ

В Хошимине предложили заполнять медицинскую декларацию при въезде для наблюдения за обезьяньей оспой

Заместитель председателя Народного комитет города Хошимина Зыонг Ань Дык подписал документ в адрес Министерства здравоохранения Вьетнама с просьбой разрешить городу ввести медицинскую декларацию в отношении лиц, въезжающих на территорию города Хошимина из-за рубежа.
  Пассажиры проходят проверку безопасности в аэропорту. Фото: ВИА  

Заместитель председателя Народного комитет города Хошимина Зыонг Ань Дык подписал документ в адрес Министерства здравоохранения Вьетнама с просьбой разрешить городу ввести медицинскую декларацию в отношении лиц, въезжающих на территорию города Хошимина из-за рубежа.

Чтобы своевременно выявлять лиц с подозрением на обезьянью оспу, 27 июля заместитель председателя Народного комитета города Хошимина Зыонг Ань Дык направил документ в адрес Министерства здравоохранения Вьетнама с просьбой разрешить городу ввести медицинскую декларацию в отношении лиц, въезжающих на территорию города Хошимина из-за рубежа.

Эта просьба основывается на тексте заявления о глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, сделанного Всемирной организацией здравоохранения 23 июля на втором заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами о вспышках оспы обезьян во многих странах мира.

Как отметили в Народном комитете города Хошимина, в настоящее время своевременное выявление лиц с подозрением на обезьянью оспу на контрольно-пропускных пунктах для предотвращения распространения болезни в обществе является неотложной задачей по противодействию эпидемии.

Именно поэтому, администрация города Хошимина обратилась к Министерству здравоохранения Вьетнама с просьбой ввести медицинскую декларацию в отношении всех лиц, въезжающих на территорию города, в целях предварительного выявления вируса оспы обезьян в международных аэропортах. Это считается одной из неотложных задач по борьбе с эпидемией, стоящих перед городом Хошимином в настоящее время.

По состоянию на 27 июля в городе Хошимине не было зафиксировано ни одного случая заражения обезьяньей оспой.


ВИА

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