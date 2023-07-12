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В Хошимине официально назвали улицу в честь генерала Во Нгуен Зиапа
Длина улицы Во Нгуен Зиап составляет 7,79 км. Оставшаяся часть Ханойского шоссе будет простираться от перекрестка Тхудык до провинции Донгнай.
По мнению Народного комитета Хошимина, переименование Ханойского шоссе в улицу Во Нгуен Зиап является признанием и оценкой больших заслуг генерала в деле национального освобождения и воссоединения страны, в то же время тем самым образуется ось тесносвязанных названий Ханой - Во Нгуен Зиап - Дьен Бьен Фу, создавая связь между историческими событиями и историческими личностями.
Постановление Народного совета города Хошимина попросило широко распространить информацию в средствах массовой информации о цели и значении переименования.