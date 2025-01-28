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В Хошимине открылась цветочная улица Нгуен Хюэ
Она подчеркнула, что дизайн этого года отражает идею праздника, единства и оптимизма, а территория вокруг статуи президента Хо Ши Мина представляет собой достойное, но гостеприимное пространство.
Чан Тхи Зиеу Тхуи отметила выдающиеся достижения города в 2024 году, отмеченные сильным экономическим, культурным и социальным прогрессом. Она выразила надежду, что Цветочная улица Нгуен Хюэ 2025 года оправдает ожидания общественности в отношении яркого и содержательного празднования Тэта, предлагая динамичное пространство для отдыха и туризма, обогащая культурную самобытность Вьетнама.
Цветочная улица Нгуен Хюэ стала синонимом новаторства, поскольку на ней представлены потрясающие произведения флористики, бонсай, скульптуры и инсталляции, отражающие суть вьетнамской культуры.
В этом году макет разделен на три части - солидарность, трансформация и развитие, - символизирующие исторический путь Вьетнама от стойкости и независимости до устойчивого роста.
Около 90 произведений искусства, вдохновленных змеями, представлены в различных формах и выражениях по всей улице.
В мероприятии также участвуют генеральные консульства таких стран в городе Хошимин, как США, Нидерланды, Лаос, Индонезия, Республика Корея, Россия, Китай, Таиланд и Великобритания. Все они демонстрируют культурные традиции Тэт, добавляя при этом международный колорит.
Цветочная улица Нгуен Хюэ 2025 открыта для посетителей до 9 часов вечера 2 февраля, или пятого дня нового года по лунному календарю.
Тем временем в городе Кантхо, расположенном в дельте реки Меконг, после четырехлетнего перерыва вечером 27 января с размахом открылась 310-метровая Весенняя цветочная улица.
Протянувшаяся на 310 метров вдоль центральной улицы Во Ван Тан - Нгуен Тхай Хок в районе Нинькьеу, цветочная улица финансируется исключительно за счет частных спонсоров, а ее общий бюджет составляет около 5,5 миллиардов донгов (219,298) долларов США.
В этом году на выставке представлено более 40 000 цветочных горшков и корзин различных сортов, дополненных более чем 20 художественными моделями и миниатюрными пейзажами, созданными местными мастерами. Цель мероприятия - создать яркое культурное и рекреационное пространство для жителей и гостей города, которое станет обязательным местом посещения во время Тэт.
Улица весенних цветов в Кантхо состоит из трех тематических разделов, посвященных национальным вехам, инновациям и речному наследию, с символическими цветочными экспозициями, цифровыми технологическими моделями и ярким представлением культуры и традиций города.