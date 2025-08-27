Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

В Хошимине открылась международная вьетнамская ярмарка мебели и изделий ручной работы

Третья Международная выставка мебели и ремесел Вьетнам-АСЕАН (VIFA ASEAN 2025) открылась в Хошимине 26 августа. Четырёхдневная ярмарка, проходящая под девизом «Собрание лучших достижений мебельной индустрии Юго-Восточной Азии», направлена на объединение мебельных отраслей стран АСЕАН и укрепление статуса Хошимина как регионального торгового центра. Это событие открывает осеннюю серию ведущих азиатских мебельных ярмарок, которые проходят во Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Китае и Индонезии.

В этом году мероприятие собрало более 200 экспонентов из разных регионов Вьетнама, а также из Индонезии, Таиланда, Камбоджи, США, Китая, Индии и Тайваня (КНР). На выставке представлены мебель для интерьеров и уличных пространств, предметы домашнего декора, изделия ручной работы, проекты в области дизайна и архитектуры, строительные материалы и смежные отрасли промышленности. Организаторы ожидают более 10 000 посетителей и участников.

Одним из ключевых моментов станет проведение индивидуальных бизнес-встреч в формате офлайн и онлайн, что позволит установить контакты с международными покупателями. Кроме того, запланированы семинары, посвящённые современным тенденциям в производстве, дизайне и международным стандартам качества.

По словам Ву Ба Фу, директора Вьетнамского агентства по продвижению торговли, VIFA ASEAN подтвердила свою роль как ключевое ежегодное событие для деревообрабатывающей, мебельной и ремесленной промышленности Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что проведение выставки в 2025 году демонстрирует устойчивость отрасли в условиях глобальной экономической неопределённости.

Заместитель председателя Народного комитета Хошимина Нгуен Ван Зунг отметил, что ярмарка укрепляет статус города как ведущего экономического и торгового центра Вьетнама и региона, предоставляя местным предприятиям надёжную платформу для расширения экспорта и выхода на мировые рынки.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Открытие пресс-центра, посвященного празднованию 80-летия Дня независимости

Открытие пресс-центра, посвященного празднованию 80-летия Дня независимости

26 августа в Ханое был торжественно открыт пресс-центр в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Августовской революции (19 августа 1945 г. – 19 августа 2025 г.) и Дня независимости (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2025 г.).
ПОДРОБНЕЕ

Top