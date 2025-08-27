НОВОСТИ
В Хошимине открылась международная вьетнамская ярмарка мебели и изделий ручной работы
В этом году мероприятие собрало более 200 экспонентов из разных регионов Вьетнама, а также из Индонезии, Таиланда, Камбоджи, США, Китая, Индии и Тайваня (КНР). На выставке представлены мебель для интерьеров и уличных пространств, предметы домашнего декора, изделия ручной работы, проекты в области дизайна и архитектуры, строительные материалы и смежные отрасли промышленности. Организаторы ожидают более 10 000 посетителей и участников.
Одним из ключевых моментов станет проведение индивидуальных бизнес-встреч в формате офлайн и онлайн, что позволит установить контакты с международными покупателями. Кроме того, запланированы семинары, посвящённые современным тенденциям в производстве, дизайне и международным стандартам качества.
По словам Ву Ба Фу, директора Вьетнамского агентства по продвижению торговли, VIFA ASEAN подтвердила свою роль как ключевое ежегодное событие для деревообрабатывающей, мебельной и ремесленной промышленности Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что проведение выставки в 2025 году демонстрирует устойчивость отрасли в условиях глобальной экономической неопределённости.
Заместитель председателя Народного комитета Хошимина Нгуен Ван Зунг отметил, что ярмарка укрепляет статус города как ведущего экономического и торгового центра Вьетнама и региона, предоставляя местным предприятиям надёжную платформу для расширения экспорта и выхода на мировые рынки.