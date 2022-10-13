Báo Ảnh Việt Nam

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В Хошимине открылась выставка пищевых ингредиентов

«Пищевые ингредиенты Вьетнама» (Fi Vietnam 2022), крупнейшая выставка ингредиентов для продуктов питания и напитков (F&B) в стране, открылась в Хошимине 12 октября.
  Посетители Fi Vietnam 2022 в Хошимине. Фото: ВИА  
«Пищевые ингредиенты Вьетнама» (Fi Vietnam 2022), крупнейшая выставка ингредиентов для продуктов питания и напитков (F&B) в стране, открылась в Хошимине 12 октября.

Организаторами выставки выступили Informa Markets, Ассоциация пищевых продуктов и продуктов питания Хошимина (FFA) и Вьетнамская ассоциация пищевых наук и технологий (VAFoST).

Согласно подробностям, предоставленным Рунгпхек Читануват, регионального директора АСЕАН в Informa Markets, мероприятие привлекло 5.000 профессионалов в области продуктов питания и напитков из Вьетнама и других стран, а также более 160 экспонентов из 20 стран и территорий.

По ее словам, на выставке Fi Vietnam 2022 представлены павильоны, демонстрирующие как ингредиенты для напитков (Bi), так и натуральные ингредиенты (Ni), что дает возможность как местным, так и иностранным производителям получить доступ к вьетнамскому рынку ингредиентов для продуктов питания и напитков, найти деловых партнеров и ускорить расширение рынка.

Ли Ким Чи, президент Ассоциации пищевых продуктов и продуктов питания Хошимина (FFA), поделился, что после двухлетнего отсутствия, вызванного пандемией COVID-19, выставка Fi Vietnam возвращается с целью повышения ценности прямых торговых связей.

Кроме того, он также предлагает выход на процветающий рынок пищевых продуктов и напитков в стране.

В рамках мероприятия также будет проведен ряд технических семинаров и международных конференций, в том числе программа деловых контактов, конференция «Ингредиенты для инноваций», организованная VAFOST, и ежегодная премия VAFOST для молодежи за достижения в области безопасной пищи.

Fi Vietnam 2022 продлится до 14 октября.

ВИА

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