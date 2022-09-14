В Хошимине обнаружен скелет возрастом 2.300 лет

Древний человеческий скелет, возраст которого составляет около 2.300 лет, был обнаружен на археологических раскопках Жонг Каво в районе Канжо города Хошимина.

По мнению специалистов, скелет принадлежит мужчине ростом 1,65 м с высоким социальным статусом из-за найденных на его шее двух клыков животных.

Место Жонг Каво было обнаружено в 1993 году, а первые раскопки проводились в 1994 году.

Общая площадь участка составляет 29.000 кв. м, центр которого расположен на красноземной насыпи, примерно на 1,5 м выше окружающей территории и занимает площадь 7.000 кв. м.

До обнаружения древнего скелета археологи раскопали 185 погребальных кувшинов и 13 земляных гробниц, а также сотни редких реликвий, сделанных из различных материалов, таких как драгоценные камни, стекло и моллюски, на археологическом участке Жонг Каво.

Некоторые артефакты были обнаружены впервые на этом месте, такие как серьги в виде животных, серьги в виде головы животных, драгоценные браслет, золотое кольцо. Они являются историческими и культурными ценностями, демонстрируя историю формирования и развития этой территории более 2.000 лет назад.

Археологи определили возраст археологического памятника от 2.500 г. до н.э. до первых веков нашей эры.

Результаты раскопок также показывают, что центральная часть Жонг Каво разделена на три этапа: проживание, захоронение и современное земледелие.

На основании изучения антропологических характеристик артефактов доц. профессор Нгуен Лан Кыонг, генеральный секретарь Вьетнамской археологической ассоциации (VNAA), сказал, что этот район раньше был заселен группами коренных народов, в основном выходцами культуры Донгнай, которые имели культурный обмен с внешним миром.

Между тем, доц. профессор Тонг Чунг Тинь, председатель VNAA, отметил, что вьетнамские археологи впервые обнаружили такую плотность погребальных кувшинов на месте реликвий, и стратиграфическая колонка уточняется с непрерывным развитием от бытовых предметов до артефактов захоронения.

Поэтому он обратился к Хошимину и специалистам с просьбой составить досье для представления правительству с целью признания Жонг Каво особой национальной реликвией.

По словам доктора Као Чунг Хунга, эксперта по археологии из Австралийского национального университета, археологические раскопки Жонг Каво являются важными доисторическими археологическими памятниками не только во Вьетнаме, но и в Юго-Восточной Азии и Азии.

Расположенная в центральной точке, соединяющей восток и запад, север и юг, эта территория могла быть оживленным портом и местом проживания большого количества мастеров и ремесленников около 2.500 лет назад.

Это место было признано национальной археологической реликвией, которую необходимо охранять в 2000 году тогдашним Министерством культуры и информации.

В настоящее время артефакты, найденные на археологических раскопках Жонг Каво, выставлены в ряде музеев, таких как Национальный исторический музей в Ханое, Музей вьетнамской истории в Хошимине и Музей истории и культуры юга.