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В Хошимине выявлен второй случай заражения оспы обезьян
С 11 октября у пациента появились лихорадки, тошноты и пустулы на теле. Эта женщина и первый пациент Вьетнама (сейчас выздоровела) одно время жили в одном доме.
Узнав, что у знакомой появились аналогичные как у себя симптомы, первый пациент своевременно сообщил Центру контроля заболеваний города Хошимин, чтобы своевременно применить меры по карантину, провести диагноз и лечение. Таким образом, по прибытию в аэропорт женщина сразу помещена в карантин в больнице тропических болезней города Хошимин.
Самолет также дезинфицирован в соответствии с правилами. Центр контроля заболеваний города Хошимина следит за случаями тесного контакта с пациентом, своевременно выявлять случаи заболевания, минимизировать распространение заболевания.