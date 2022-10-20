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НОВОСТИ

В Хошимине выявлен второй случай заражения оспы обезьян

20 октября, по сообщению Департамента здравоохранения города Хошимина, в городе зафиксирован второй случай заражения оспы обезьян.
  Изображение вируса оспы обезьян под электронным микроскопом. Фото: АФП/ВИА  
Второй пациент – 38-летняя женщина, проживающая в провинции Туенкуанг. Эта женщина путешествовала в Дубай (где заражен первый пациент Вьетнама) с 29 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года.

С 11 октября у пациента появились лихорадки, тошноты и пустулы на теле. Эта женщина и первый пациент Вьетнама (сейчас выздоровела) одно время жили в одном доме.

Узнав, что у знакомой появились аналогичные как у себя симптомы, первый пациент своевременно сообщил Центру контроля заболеваний города Хошимин, чтобы своевременно применить меры по карантину, провести диагноз и лечение. Таким образом, по прибытию в аэропорт женщина сразу помещена в карантин в больнице тропических болезней города Хошимин.

Самолет также дезинфицирован в соответствии с правилами. Центр контроля заболеваний города Хошимина следит за случаями тесного контакта с пациентом, своевременно выявлять случаи заболевания, минимизировать распространение заболевания.

ВИА

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