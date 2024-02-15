НОВОСТИ
В Ханое cостоялась 235-я годовщина Победы под Нгокхой-Донгда
На церемонии присутствовал член Политбюро, секретарь парткома города Ханоя Динь Тиен Зунг; члены ЦК КПВ: постоянный замсекретаря парткома Нгуен Тхи Туен, председатель народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань.
С раннего утра, в теплую весеннюю погоду тысячи туристов собрались на холме Донгда и приняли участие в церемонии, посвященной 235-й годовщине со дня победы под Нгокхой-Донгда.
Выступая с речью на церемонии, председатель Народного комитета района Донгда города Ханоя Ле Туан Динь подтвердил, что победа под Нгокхой-Донгда ознаменовала собой выдающееся военное искусство императора Куанг Чунга, крепкую волю повстанцев, а также высокий дух солидарности, тысячелетние патриотические традиции, любовь вьетнамского народа к свободе и независимости. Этой победой вьетнамский народ разбил мечту иноземных захватчиков о вторжении во Вьетнам и сохранил независимость и суверенитет нации.
С чувством гордости за славную традицию народа и достигнутые результаты в 2024 году Партком, власти и жители района Донгда стремятся к тому, чтобы продолжать прилагать усилия, активно внедрять инновации, укреплять солидарность, преодолевать трудности и выполнять поставленные цели и задачи, что содействует устойчивому развитию района Донгда и построению «культурного, цивилизованного, современного» Ханоя.