В Ханое cостоялась церемония празднования 75-летия Дня инвалидов войны и павших бойцов

24 июля в Ханое Министерство труда, инвалидов войны и социального обеспечения совместно с Министерством обороны, Министерством общественной безопасности, газетой «Нянзан», Вьетнамским телевидением, Центральным комитетом (ЦК) Вьетнамского коммунистического союза молодежи (ВКСМ) имени Хо Ши Мина и Народным комитетом города Ханоя провело церемонию празднования 75-летия Дня инвалидов войны и павших бойцов и чествования лиц, имеющих заслуги перед революцией. На церемонии присутствовал и выступил с речью Президент Нгуен Суан Фук.

В церемонии также приняли участие бывший Председатель Национального собрания (НС) Нгуен Тхи Ким Нган, члены Политбюро: Постоянный заместитель председателя НС Чан Тхань Ман, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом по внутренним делам ЦК КПВ Фан Динь Чак, Министр обороны генерал армии Фан Ван Жанг, секретарь партийного комитета города Ханоя Динь Тиен Зунг, Секретарь ЦК КПВ, Председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Тьиен, члены ЦК КПВ: Вице-премьер Ву Дык Дам, Министр труда, инвалидов войны и социального обеспечения Дао Нгок Зунг и руководители ряда центральных ведомств и министерств.

Министр труда, инвалидов войны и социального обеспечения Дао Нгок Зунг сказал, что поддержка ветеранов войны привела к значительным достижениям за последние 75 лет, включая более комплексную и инклюзивную политику.

В настоящее время насчитывается более 9,2 млн. известных участников революции, в том числе 1,2 млн. солдат, более 139.000 вьетнамских матерей-героинь, 1300 Героев Народных Вооруженных Сил и Героев Труда, почти 800.000 инвалидов войны и 320.000 человек, подвергшихся воздействию ядохимикатов.

Выступая на церемонии, от имени руководителей Партии и Государства Президент Нгуен Суан Фук выразил глубокую благодарность ветеранам-революционерам, вьетнамским матерям-героиням, героям народных вооруженных сил, героям Труда, инвалидам и больным ветеранам войны, родным павших бойцов за их заслуги перед революцией.

Президент Фук выразил подчеркнул, что на протяжении всей истории миллионы людей посвятили свою молодость и мужественно пожертвовали своей жизнью ради территориальной целостности и суверенитета отечества. «Войны закончились, но их последствия до сих пор остаются в разных сферах и семьях по всей стране», - сказал президент.

Он высоко оценил ветеранов войны, героев и их семьи за преодоление трудностей, внесение положительного политического и социального вклада в свои населенные пункты.

В ознаменование 75-й годовщины Дня инвалидов войны и павших бойцов

бюджет в размере 400 млрд. донгов (17 млн. долл. США) был выделен на подарки для более чем 1,3 млн. человек, внесших свой вклад в революцию.

Вся политическая система и организации, отдельные лица и сообщества мобилизовали ресурсы для строительства, посвященного памяти погибших, а также уделяя особое внимание поиску и опознанию останков солдат.

Президент Фук сказал: «Вьетнамский народ всегда будет помнить и гордиться непоколебимой волей предыдущих поколений, которые пожертвовали своей жизнью ради страны, принеся нам сегодняшнюю независимость и мир».