В Ханое 80-85% государственных школ будут соответствовать национальным стандартам

Ожидается, что в период с 2022 по 2025 год в Ханое появится еще 432–552 государственные школы, соответствующие национальным стандартам. Фото: ВИА

Ханой пытается, чтобы к 2025 году 80–85% местных государственных школ соответствовали национальным стандартам, согласно плану, недавно опубликованному муниципальным народным комитетом.

Согласно этому плану, в период с 2022 по 2025 год в городе планируется открыть еще 432–552 государственные школы, соответствующие национальным стандартам, в том числе 153–201 детский сад, 163–211 начальных школ, 100–119 средних школ и 16–21 среднюю школу для старшеклассников.

Он также будет работать над поддержанием качества существующих школ национального стандарта.

В плане также определены основные задачи и меры по реализации поставленных задач, в том числе усилению руководящей роли партийных комитетов и администраций в развитии школы, увеличению инвестиций в инфраструктуру, повышению качества образования и обучения, повышению квалификации учителей и руководителей школ, привлечению дополнительных ресурсов для образования и обучения.

По состоянию на июнь 2022 года в Ханое было 2.835 школ с 70.199 классами, более 2,2 млн. учеников, 138.000 учителей и 72.796 классов. По данным муниципального департамента образования и обучения, около 64,3% школ по всему городу соответствовали национальным стандартам, при этом на государственные школы приходилось 79%.



