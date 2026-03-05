Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

В Ханое 26 марта пройдет товарищеский матч сборных Вьетнама и Бангладеша

Международный товарищеский матч между сборными Вьетнама и Бангладеша начнется в 19:00 26 марта на стадионе «Хангдай» в Ханое в рамках мартовских дней ФИФА, сообщила 3 марта Федерация футбола Вьетнама (VFF).

 

Стадион «Хангдай» примет товарищеский матч Вьетнам - Бангладеш 26 марта. (Источник: VFF)

После товарищеского матча сборная Вьетнама отправится в провинцию Намдинь, чтобы подготовиться к решающей встрече со сборной Малайзии в заключительном матче группы F отборочного турнира Кубка Азии по футболу 2027 года. Игра запланирована на 31 марта и пройдет на стадионе «Тхиенчыонг».

Сейчас Вьетнам занимает второе место в группе F с 12 очками, на 3 очка уступая Малайзии. У Лаоса 3 очка, а Непал пока не набрал ни одного. Предстоящий матч с Малайзией рассматривается как ключевой для выхода Вьетнама в следующий этап, поэтому товарищеская встреча на «Хангдай» станет важной репетицией, а не формальной выставочной игрой.

По оценке тренерского штаба, сборная Бангладеша рассматривается как подходящий соперник в период дней ФИФА, предоставляя Вьетнаму возможность проверить тактические наработки и сохранить игровой ритм международных встреч.
Ожидается, что национальная команда соберется 21 марта для подготовки к матчу. Проведение игры на стадионе «Хангдай» также должно обеспечить благоприятные условия на поле и мощную поддержку трибун для главного тренера Ким Сан Сика и его подопечных.

Федерация футбола Вьетнама (VFF) позже сообщит дополнительную информацию об организации матча, продаже билетов и сопутствующих мероприятиях.

ИЖВ/ВИА

