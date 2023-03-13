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В Ханое чествовали победителей вьетнамского конкурса художественной фотографии

13 марта на церемонии в Храме Литературы в Ханое была отмечена 71 фотография, победившая на 12-м Вьетнамском конкурсе и выставке художественной фотографии 2023 года.
Организованная Вьетнамской ассоциацией фотохудожников (VAPA) и спонсируемая Международной федерацией фотоискусства (FIAP) и организацией «Изображение без границ» (ISF), это было практическое мероприятие, направленное на отпразднование 70-летия традиционного дня фотографии Вьетнама (15 марта 1953 – 2023 гг.).

Выступая на церемонии, председатель VAPA Чан Тхи Тху Донг сказала, что проводимый раз в два года конкурс стал привлекательным событием для фотографов всего мира.

По словам Донга, на конкурс было подано более 10.000 работ от 1.073 фотографов из 32 стран и территорий по всему миру, работы были разделены по четырем, определенным жюри, темам: свобода цвета, свобода монохрома, дети и идеи.

Вьетнамские фотографы завоевали на мероприятии 45 призов, в том числе четыре золотые медали.

По словам Донга, для выставки в Храме Литературы было отобрано 360 лучших кадров.

Она добавила, что выставка служит программой культурного обмена между странами, способствуя дальнейшему укреплению международной солидарности во имя мира, дружбы и развития.

 

ВИА/ИЖВ

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