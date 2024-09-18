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В Ханое торжественно открылся 10-й пленум ЦК КПВ 13-го созыва
Модератором открытия пленума выступил член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь.
В начале пленума ЦК почтил минутой памяти жителей, офицеров и солдат, погибших в результате тайфуна №3 и наводнений в северных провинциях и городах. На пленуме ЦК сделал пожертвование для поддержки пострадавших в ликвидации стихийных бедствий.
В своем вступительном слове товарищ То Лам подчеркнул, что пленум проходит в особое время, поскольку скончался генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг, а тайфун нанес огромный человеческий и материальный ущерб почти всем северным населенным пунктам.
На пленуме, который состоялся раньше и короче, чем ожидалось, делегаты будут обсуждать и высказывать мнения по 10 содержаниям, относящимся к 2 группам стратегических вопросов и некоторым конкретным вопросам.
Говоря о всевьетнамском партийном съезде 14-го созыва, он отметил, что страна вступает в новую эпоху – эпоху подъема нации, и попросил каждого члена ЦК КПВ, секретариата и политбюро максимально активизировать свой интеллект и повысить чувство ответственности.
Высший руководитель подчеркнул, что успешная реализация резолюции всевьетнамского партийного 13-го съезда является высшей целью всей партии, народа и армии в 2025 году, которая послужит основой для выполнения стратегических целей, связанных со столетием со дня создания Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) (3 февраля 1930 – 2030 гг.) и столетием со дня образования Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 – 2045 гг.).
Эти цели должны быть достигнуты с самой высокой решимостью, самыми большими усилиями и решительными действиями с самыми эффективными решениями, сказал он, отметив, что это ответственность партии перед народом, историей и международными друзьями, а также возможность для партии доказать свое лидерство, боеспособность и способность управлять.
Поэтому необходимо максимально использовать все ресурсы и меры для достижения поставленных целей, подчеркнул он.
По его словам, на обсуждение будет вынесен план социально-экономического развития на 2025 год, в котором изложены основные цели, задачи и решения на этот год.
Среди документов, которые будут представлены всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва, он выделил политический доклад, подведение итогов 40-летнего периода Доймой (Обновление), доклад о социально-экономическом развитии, а также доклад о партийном строительстве и реализации Устава партии. Он также попросил пленум проанализировать стратегические прорывы на следующий срок, а также стратегические направления и решения.
Он подчеркнул, что подготовка кадров к партийному 14-му съезду является важнейшей и ключевой задачей для реализации политики и руководящих принципов партии, которые должны привести страну к новой эпохе, и выразил уверенность, что центральный комитет хорошо выполнит свою работу.
В отношении партийного строительства и реализации Устава партии он призвал центральный комитет оценить свои достижения и недостатки, а также выдвинуть предложения по улучшению работы в срок полномочий 14-го созыва.