В Ханое торжественно открылась 9-я внеочередная сессия 15-го Национального собрания

Перед церемонией состоялось подготовительное заседание законодательного органа, на котором член Постоянного комитета НС, генеральный секретарь НС, заведующий канцелярией НС Ле Куанг Тунг представил доклад о разъяснениях и корректировках предлагаемой повестки дня сессии. Затем депутаты НС обсудили доклад и проголосовали за утверждение повестки дня.

В ходе 8-дневной сессии депутаты НС рассмотрят и примут проекты пересмотренного Закона об изменениях и дополнениях в Закон об организации НС, пересмотренного Закона об организации Правительства и пересмотренного Закона об обнародовании правовых документов.

Среди других проектов, подлежащих рассмотрению и утверждению, - несколько резолюций НС по вопросам реструктуризации госаппарата, организации органов НС, количества членов Постоянного комитета НС 15-го созыва, организационной структуры правительства и количества членов правительства на 15-й срок полномочий НС.

НС также выскажет свое мнение и примет решения по кадровым вопросам, входящим в его компетенцию.

Кроме того, на сессии будут рассмотрены ключевые вопросы экономики и инфраструктуры, включая корректировку плана социально-экономического развития страны в 2025 году, предусматривающем рост ВВП не менее 8%. НС обсудит и примет решения по своим резолюциям, касающимся пилотной реализации политики по решению проблем в области науки, технологий и инноваций, а также специальных механизмов развития городских железных дорог в Ханое и Хошимине.

В повестку дня также включены вопросы инвестиционной политики для железнодорожного проекта Лаокай - Ханой - Хайфон, специальные инвестиционные механизмы для проекта атомной энергетики Ниньтхуан, инвестиционный вариант увеличения уставного капитала Вьетнамской корпорации скоростных дорог (VEC) с 2024 по 2026 год, а также чрезвычайные меры по обновлению и реконструкции штаб-квартиры Канцелярии президента в доме № 2 Летхать, Хоанкием, Ханой.