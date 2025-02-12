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НОВОСТИ

В Ханое торжественно открылась 9-я внеочередная сессия 15-го Национального собрания

12 февраля в Ханое начала работу 9-я внеочередная сессия Национального собрания 15-го созыва. Со вступительным словом на сессии выступил председатель НС Чан Тхань Ман.

Перед церемонией состоялось подготовительное заседание законодательного органа, на котором член Постоянного комитета НС, генеральный секретарь НС, заведующий канцелярией НС Ле Куанг Тунг представил доклад о разъяснениях и корректировках предлагаемой повестки дня сессии. Затем депутаты НС обсудили доклад и проголосовали за утверждение повестки дня.

В ходе 8-дневной сессии депутаты НС рассмотрят и примут проекты пересмотренного Закона об изменениях и дополнениях в Закон об организации НС, пересмотренного Закона об организации Правительства и пересмотренного Закона об обнародовании правовых документов.

Среди других проектов, подлежащих рассмотрению и утверждению, - несколько резолюций НС по вопросам реструктуризации госаппарата, организации органов НС, количества членов Постоянного комитета НС 15-го созыва, организационной структуры правительства и количества членов правительства на 15-й срок полномочий НС.

НС также выскажет свое мнение и примет решения по кадровым вопросам, входящим в его компетенцию.

Кроме того, на сессии будут рассмотрены ключевые вопросы экономики и инфраструктуры, включая корректировку плана социально-экономического развития страны в 2025 году, предусматривающем рост ВВП не менее 8%. НС обсудит и примет решения по своим резолюциям, касающимся пилотной реализации политики по решению проблем в области науки, технологий и инноваций, а также специальных механизмов развития городских железных дорог в Ханое и Хошимине.

В повестку дня также включены вопросы инвестиционной политики для железнодорожного проекта Лаокай - Ханой - Хайфон, специальные инвестиционные механизмы для проекта атомной энергетики Ниньтхуан, инвестиционный вариант увеличения уставного капитала Вьетнамской корпорации скоростных дорог (VEC) с 2024 по 2026 год, а также чрезвычайные меры по обновлению и реконструкции штаб-квартиры Канцелярии президента в доме № 2 Летхать, Хоанкием, Ханой.

ИЖВ/ВИА

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