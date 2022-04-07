В Ханое с 8 апреля могут открыться караоке, бары и массажные салоны

Иностранцы пьют пиво на «туристической» улице Та Хиен в центре Ханоя. Фото: ВИА

Власти Ханоя разрешат вновь открыть караоке, бары, массажные салоны и игровые центры с 8 апреля, согласно последнему городскому плану адаптации к COVID-19, опубликованному днем 6 апреля.

Эти места, которые считаются представляющими высокий риск распространения коронавируса, обычно закрываются первыми, когда возникает вспышка COVID-19, и открываются последними вновь, когда она ослабевает.

Их приказано закрыть в столице с конца апреля прошлого года в связи с появлением четвертой волны инфекций в стране.

Эти места должны обеспечивать меры по профилактике и борьбе с COVID-19 в соответствии с руководящими принципами органов здравоохранения и консультировать клиентов с подозрением на симптомы COVID-19 (например, лихорадку, кашель, затрудненное дыхание, потерю вкуса или обоняния) избегать использования услуг, и вместо этого получить медицинские инструкции от местных органов здравоохранения.

Народные комитеты районного и уездного уровня должны сотрудничать с властями для проверки этих мест обслуживания в соответствии с правилами безопасности COVID-19 и другими правовыми нормами.

С возобновлением работы этих служб и возвращением учащихся 1-6-х классов в школу 6 апреля Ханой возобновил почти всю социально-экономическую деятельность благодаря высокому уровню вакцинации: на данный момент введено около 16 млн. доз вакцины против COVID-19.

С 18:00 5 апреля до 18:00 6 апреля в Ханое было зарегистрировано 4.037 случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число случаев заболевания с начала четвертой волны пандемии в конце апреля 2021 года увеличилось до 1,51 млн.



