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В Ханое состоялся 12-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва
На пленуме будут обсуждаться три основные группы вопросов - подготовка к всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва, разработка политической и правовой основы для продолжения реформ в ближайшие годы и кадровая работа.
Подкомитет по подготовке к всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва, серьезно проанализировал и выборочно учел мнения членов ЦК партии на 11-м пленуме, а также членов партии, общественности и низовых партийных съездов, недавно проведенных на уровне общин и районов.
Что касается политической и правовой основы для дальнейших национальных реформ, то Центральный комитет партии поручил Национальному собранию, правительству, Отечественному фронту Вьетнама и общественно-политическим организациям устранить институциональные препятствия и сформировать правовой коридор для развития страны.
Что касается партийного строительства и кадровых вопросов, то комитет рассмотрит корректировки в планировании работы Центрального комитета партии, Политбюро и Секретариата 14-го созыва, обсудит направления кадровой работы на предстоящий срок, а также пересмотрит назначения, находящиеся в его ведении.
В своем вступительном слове генеральный секретарь То Лам подчеркнул настоятельную необходимость выполнить большой объем работы в сжатые сроки, призвав каждого члена Центрального комитета партии проявлять сильное чувство ответственности, проявлять интеллект и участвовать в демократических, откровенных, объективных и конструктивных дискуссиях. Он подчеркнул, что национальные интересы должны стоять на первом месте и что никакая индивидуальная предвзятость, фракционная заинтересованность или уклонение от ответственности не должны влиять на качество принимаемых решений.
Он подчеркнул, что каждый вклад на этом пленуме не только сформирует содержание документов 14-го съезда, но и сыграет решающую роль в определении стратегических направлений партии до 2030 года и на период до 2050 года.
Завершение мероприятия запланировано на 19 июля.