В Ханое состоялся традиционный вечер «От Ханоя до Москвы»

Делегаты на вечере. Фото: Факультет русского языка и русской культуры ИИЯ при ХГУ

На вечере присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Бездетко, проректор ИИЯ при ХГУ Лам Куанг Донг, директор Русского дома в Ханое Виктор Степанов, а также представители, преподаватели и учащиеся разных учебных заведений и организаций, таких как средняя школа при Посольстве России во Вьетнаме, ДВФУ, Ханойский филиал Института русского языка имени А.С. Пушкина (ХФИРЯП), Общество вьетнамско-российской дружбы, Военно-техническая академия, Академия военных наук, Вьетнамско-российский Тропический центр, Университет внешней торговли, Ханойский университет, Ханойский юридический университет, спецшкола Биенхоа, спецшкола с углубленным изучением иностранных языков ИИЯ при ХГУ, спецшкола имени Нгуен Хюэ, бывшие преподаватели, выпускники и российские студенты, проживающие и обучающиеся в Ханое.

