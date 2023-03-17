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В Ханое состоялся традиционный вечер «От Ханоя до Москвы»

15 марта в актовом зале имени Нгуен Ван Дао Ханойского государственного университета (ХГУ) состоялся традиционный вечер «От Ханоя до Москвы», организованный Факультетом русского языка и русской культуры Института иностранных языков (ИИЯ) при ХГУ при поддержке Международной академии манер и этикета (IAME) и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

 

  Делегаты на вечере. Фото: Факультет русского языка и русской культуры ИИЯ при ХГУ  

На вечере присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Вьетнаме Геннадий Бездетко, проректор ИИЯ при ХГУ Лам Куанг Донг, директор Русского дома в Ханое Виктор Степанов, а также представители, преподаватели и учащиеся разных учебных заведений и организаций, таких как средняя школа при Посольстве России во Вьетнаме, ДВФУ, Ханойский филиал Института русского языка имени А.С. Пушкина (ХФИРЯП), Общество вьетнамско-российской дружбы, Военно-техническая академия, Академия военных наук, Вьетнамско-российский Тропический центр, Университет внешней торговли, Ханойский университет, Ханойский юридический университет, спецшкола Биенхоа, спецшкола с углубленным изучением иностранных языков ИИЯ при ХГУ, спецшкола имени Нгуен Хюэ, бывшие преподаватели, выпускники и российские студенты, проживающие и обучающиеся в Ханое.

  Студенты и делегаты позируют для общей фотографии. Фото: Факультет русского языка и русской культуры ИИЯ при ХГУ  
Вечер «От Ханоя до Москвы» восстановил традицию ежегодного проведения этого яркого события на площадке крупнейшего вуза страны для  учащихся образовательных учреждений Вьетнама с преподаванием русского языка после трехлетнего перерыва, связанного с противопандемийными ограничениями Covid 19. Мероприятие в 2023 г. по давно установившейся традиции способствовало расширению понимания русской культуры, поддержки России и русского народа, налаживанию связей между школьниками, студентами, курсантами учебных заведений Ханоя и близлежащих провинций, тем самым содействуя укреплению дружбы между народами двух стран.

Организация данного мероприятия, проводимого Факультетом русского языка и русской культуры ИИЯ при ХГУ, была высоко оценена Послом России во Вьетнаме Геннадием Бездетко, подчеркнувшего важность данной инициативы, которая, несомненно, способствует росту интереса к изучению русского языка во Вьетнаме и укреплению дружественных связей между двумя народами.

ВИА/ИЖВ

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