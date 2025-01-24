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В Ханое состоялся пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва
Что касается резолюции № 18, то он выделил ее в качестве ключевого вопроса пленума, сказав, что Политбюро и Секретариат дали четкие указания по рассмотрению ее выполнения.
За последние два месяца Политбюро и Секретариат выпустили до 21 заключения и решения, а Центральный руководящий комитет по проверке выполнения резолюции выпустил 39 документов, направляющих работу, по словам главы партии.
Генеральный секретарь То Лам пояснил, что центральные партийные учреждения и комиссии ЦК партии, правительство, Национальное собрание и другие политические и общественные организации центрального уровня взяли на себя инициативу по быстрому осуществлению пересмотра и реструктуризации своих функций и задач, перестроив свои внутренние структуры в соответствии с новыми руководящими принципами. Правительство быстро ввело политику защиты прав и интересов чиновников, членов партии, государственных служащих и рабочих, что помогло снять озабоченность и облегчить процесс упорядочения. Местные власти, со своей стороны, активно участвуют в реализации реструктуризации, предлагая решения по консолидации и оптимизации ведомств в соответствии с указаниями партии.
Пересмотр резолюции 18 и реструктуризация организационного аппарата политической системы получили широкую поддержку и одобрение со стороны членов партии, должностных лиц и общественности при высоком уровне активности на всех уровнях. По его словам, многие задачи были выполнены досрочно, следуя указаниям Центрального комитета партии.
Глава партии объяснил плавное и быстрое выполнение этих задач тем, что партия опиралась на предыдущие усилия по упорядочению организационного аппарата политической системы в течение последних лет. Многие практические вопросы, связанные с системой, уже были оценены, выявив неэффективность, дублирование и неэффективные операции. В результате, когда Центральный комитет партии приступил к подведению итогов резолюции, в партии и обществе был достигнут высокий консенсус, поскольку эти вопросы четко определены и созрели для реформ.
На этой основе Политбюро представит на обсуждение Центрального комитета партии доклад о пересмотре резолюции 18, а также план по упорядочению политической системы с множеством существенных реформ, таких как сокращение числа ведомств, устранение посредников в партии, Национальном собрании и правительственных учреждениях, отказ от организации районных полицейских сил в рамках системы Народной общественной безопасности.
Поскольку речь идет об особо важных и революционных вопросах, глава партии распорядился сосредоточиться на их обсуждении, чтобы укрепить консенсус и решимость в реализации. Он попросил высказать свое мнение о задачах, которые необходимо продвигать, чтобы обеспечить бережливую организационную структуру в сочетании с реструктуризацией персонала в направлении эффективности и действенности, отвечающих требованиям развития страны в новый период.
Опираясь на практический опыт административной деятельности и местной общественной жизни, члены партии должны искренне и прямолинейно высказывать свое мнение о кадровой работе, подчеркнул он.
Что касается экономических и социальных вопросов, То Лам подчеркнул, что после 10-го пленума Центрального комитета партии Политбюро руководило и направляло множество важных мероприятий, направленных на создание условий для национального развития в новую эпоху. Ключевыми направлениями являются реформирование законодательства, совершенствование институтов, устранение узких мест, высвобождение ресурсов, активная децентрализация и делегирование полномочий в сочетании с упорядочиванием политической системы. Эти меры направлены на обеспечение бережливой, эффективной и действенной работы, а также на укрепление человеческой инфраструктуры, в частности, на решение возникающих проблем, способствующих росту.
Он отметил, что такой подход создает основу для постановки более высоких целей развития, таких как достижение роста ВВП на 8% или выше в 2025 году, создавая импульс для последовательного двузначного роста в период 2026-2030 годов. Он предупредил, что неспособность достичь этих целей, скорее всего, приведет к тому, что все цели на период 2021-2025 годов не будут достигнуты, страна не сможет выбраться из ловушки среднего дохода и поставит под угрозу реализацию двух важнейших 100-летних целей - стать страной с уровнем дохода выше среднего и современной промышленностью к 2030 году и развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, как указано в резолюции, принятой на всевьетнаском партийном съезде 13-го созыва.
В контексте новой ситуации, требующей прорывов, решительности, целеустремленности и единства от предложения политики до ее реализации, генеральный секретарь партии То Лам призвал членов и делегатов ЦК партии в полной мере проявить чувство ответственности, активизировать свои умственные способности и высказать свое мнение, чтобы обеспечить достижение поставленных целей и требований.