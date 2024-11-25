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В Ханое состоялся пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва
Глава партии поднял ключевой вопрос для рассмотрения ЦК КПВ, включая реструктуризацию и упорядочение политической системы для повышения ее эффективности и действенности, особенно на центральном уровне.
Он отметил, что Политбюро было преисполнено решимостью обобщить и завершить резолюцию № 18 Центрального комитета КПВ 12-го созыва о реформе и реструктуризации политической системы, чтобы сделать ее более эффективной, и определило крайний срок завершения работы до всевьетнамского съезда КПВ 14-го созыва.
По его словам, несмотря на достижение первых результатов, остается еще много проблем, и подчеркнул, что для удовлетворения текущих практических потребностей срочно необходимо продолжать реформы и перестройку политической системы.
Глава партии подчеркнул, что это важный вопрос, напрямую влияющий на национальное развитие, а также на интересы и благополучие чиновников, членов партии и государственных служащих всей политической системы. Поэтому Политбюро доложило Центральному комитету партии о проведении всеобъемлющего обзора, направленного на достижение консенсуса по направлениям и конкретным дорожным картам по сокращению организационной структуры политической системы.
Он призвал Центральный комитет партии сосредоточиться на этих важнейших вопросах и добиться высокого консенсуса во всей политической системе, проявив при этом решимость в реорганизации политического аппарата, чтобы соответствовать требованиям развития страны в новой ситуации.
Говоря о плане возобновления проекта строительства атомной электростанции в провинции Ниньтхуан, генеральный секретарь партии То Лам подчеркнул необходимость сделать шаг вперед в развитии национальной энергетической инфраструктуры, чтобы стимулировать социально-экономический рост и достичь национальных целей развития на период 2030-2045 гг.
Проект был возобновлён после приостановки, вызванной определёнными проблемами, но теперь созданы все необходимые условия для его продолжения. На заседании также были рассмотрены ключевые кадровые решения.
Глава партии также призвал к единству и быстрому осуществлению реформ, чтобы соответствовать требованиям развития страны.