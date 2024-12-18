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В Ханое состоялось совещание по среднесрочному обзору, посвященное совместной инициативе Вьетнама и Японии
Она расценила недавнее повышение уровня двусторонних связей до уровня «Всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире» как шанс для обеих сторон наиболее эффективным образом реализовать Совместную инициативу, чтобы устранить узкие места и ускорить прогресс рабочих групп инициативы.
По словам Бить Нгок, MPI и другие вьетнамские агентства готовы сотрудничать с Японией в обмене последней информацией о новых стратегиях и существующих нормативных актах, чтобы обе стороны могли разработать подходящие программы и проекты.
Заместитель посла Японии Исикава Исаму отметил, что благодаря «Всеобъемлющему стратегическому партнерству во имя мира и процветания в Азии и во всем мире» вьетнамско-японские отношения сейчас находятся в самом расцвете. Это дает странам возможность эффективно реализовать Совместную инициативу с использованием нового и более эффективного подхода, разработать основные направления и меры для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества.
«Являясь крупным партнером в области торговли, экономики, инвестиций и официальной помощи в целях развития (ОПР), Япония всегда стремится к дальнейшему расширению своего инвестиционного присутствия во вьетнамских провинциях и городах», - продолжил он.
Японское правительство и предприятия надеются на стабильные результаты сотрудничества во многих сферах, таких как цифровая трансформация, экологический переход, инновации и развитие высококвалифицированных человеческих ресурсов. По словам дипломата, они также готовы оказать содействие усилиям Вьетнама по превращению страны в развитую страну с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Он также подчеркнул готовность своей страны к долгосрочному сотрудничеству с Вьетнамом и оказанию ему помощи в решении проблем, с которыми он сталкивается.
На встрече представители рабочих групп рассмотрели результаты реализации плана действий по 1-й фазе Совместной инициативы. Они также обсудили направления сотрудничества в некоторых ключевых областях, таких как продвижение азиатского сообщества по нулевым выбросам/переходу к зеленой экономике и обучение кадров в области полупроводников.
Вьетнам призвал Японию расширить связи между предприятиями этих стран, чтобы они могли и дальше изучать возможности инвестирования в областях, соответствующие потребностям Вьетнама и сильным сторонам Японии, такие как умное производство, умное городское строительство, цифровой контент, кибербезопасность, экологические технологии, технологии здравоохранения, полупроводники, зеленый водород и искусственный интеллект.
Вьетнамская сторона также предложила укрепить связи между учреждениями профессионального образования и предприятиями Японии, чтобы помочь в подготовке рабочей силы во Вьетнаме.
Между тем, Япония предложила Вьетнаму создать специальный механизм для совместной реализации определенных проектов, создать модель обмена рабочей силой и развития полупроводниковых технологий между двумя странами, а также разработать рекомендации по соблюдению законов об инвестициях и предприятиях.
Фаза 1 Совместной инициативы Вьетнама и Японии в новую эру включает в себя пять основных групп вопросов, а именно: продвижение азиатского сообщества с нулевым уровнем выбросов/переход к зеленой экономике; содействие инновациям и цифровой трансформации; совершенствование цепочек поставок, включая развитие вспомогательных отраслей; подготовка высококвалифицированных кадров; и проведение институциональных реформ для улучшения условий инвестиционной среде.