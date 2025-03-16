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В Ханое состоялось заседание подкомитета, отвечающего за подготовку документов всевьетнамского съезду партии 14-го созыва
Член Политбюро Нгуен Суан Тханг, который также является директором Национальной политической академии имени Хошимина, председателем Центрального теоретического совета, постоянным членом подкомитета и руководителем редакционной группы, представил доклад о рассмотрении и доработке проекта Политического отчета для представления на всевьетнамский съезд партии 14-го созыва и обозначил основные задачи перед 11-м пленумом ЦК КПВ.
В своей заключительной речи генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, который также является главой подкомитета, призвал продолжить рассмотрение и пересмотр проекта политического отчета, заявив, что он должен стать инструкцией для развития страны в ближайшие годы.
Он призвал подкомитет углубиться в определение «новой модели роста» Вьетнама в предстоящий период, особенно фундаментальных факторов для быстрого и устойчивого прогресса. Заблаговременная подготовка инфраструктуры и человеческих ресурсов также имеет решающее значение для достижения двузначных темпов роста. Инновации в развитии человеческих ресурсов, особенно в сфере образования и подготовки кадров, были выделены в качестве краеугольного камня, а призыв изучать и перенимать опыт передовых мировых систем образования для создания современной национальной системы образования.
Призывая к масштабному пересмотру политической системы, упорядочению и реструктуризации административных единиц на всех уровнях, он отметил, что речь идет не только о перекройке административных границ, но и о реорганизации экономического пространства, перераспределении ролей, децентрализации власти, оптимизации распределения и координации ресурсов.
Проект отчета, по его словам, должен интегрировать научные технологии и цифровую трансформацию в сфере государственного управления, национальной обороны и безопасности, социально-экономического сектора, сбалансировав экономический рост с социально-культурным развитием, чтобы улучшить материальную и духовную жизнь людей и наглядно продемонстрировать превосходство социализма.
Он поручил подкомитету учитывать глобальные и региональные тенденции, обновлять достижения в области национальной обороны, безопасности и иностранных дел, определяя при этом четкие перспективы, направления и решения. В проекте доклада также должны быть отражены проактивный подход Вьетнама к глобальной интеграции и его позитивный вклад в решение глобальных и региональных проблем.
Постоянным членам подкомитета и редакционной группе было поручено продолжать тесное сотрудничество с подкомитетом по Уставу партии для уточнения взглядов и руководящих принципов партийного строительства, чтобы они соответствовали важнейшей роли и миссии партии в эту историческую эпоху.
В связи с приближением всевьетнамского съезда партии 14-го созыва на фоне глобальной неопределенности глава партии призвал подкомитет принять свежий образ мышления, оставаться внимательным к возникающим событиям, собирать отзывы со всех уровней общества и координировать работу с другими подкомитетами, чтобы завершить проект доклада на самом высоком уровне.