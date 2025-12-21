В Ханое состоялись консультации по тематике контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения

Состоялась отдельная встреча с заместителем Министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Ле Ань Туаном.

Проведён обмен оценками общей ситуации в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Сверены позиции по различным аспектам функционирования международных организаций и многосторонних площадок, деятельность которых связана с КВРН.

Предметно обсуждён ряд актуальных вопросов осуществления соответствующих договоров и конвенций, прежде всего в свете вьетнамского председательства на предстоящей в 2026 году Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Выражен обоюдный настрой на продолжение диалога и дальнейшее укрепление координации национальных подходов на данном направлении в русле установок Совместного заявления о дальнейшем углублении всеобъемлющего партнёрства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам от 20 июня 2024 года.



