Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

В Ханое состоялись консультации по тематике контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения

18-19 декабря в Ханое проведены консультации по тематике контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения на уровне директоров профильных департаментов МИД России и Вьетнама.

Состоялась отдельная встреча с заместителем Министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Ле Ань Туаном.

Проведён обмен оценками общей ситуации в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Сверены позиции по различным аспектам функционирования международных организаций и многосторонних площадок, деятельность которых связана с КВРН.

Предметно обсуждён ряд актуальных вопросов осуществления соответствующих договоров и конвенций, прежде всего в свете вьетнамского председательства на предстоящей в 2026 году Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Выражен обоюдный настрой на продолжение диалога и дальнейшее укрепление координации национальных подходов на данном направлении в русле установок Совместного заявления о дальнейшем углублении всеобъемлющего партнёрства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам от 20 июня 2024 года.


Источник: Посольство РФ во Вьетнаме

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top