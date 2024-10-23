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НОВОСТИ

В Ханое состоялась тематическая выставка «Ежедневная газета Национального собрания с первыми всеобщими выборами»

23 октября президент государства Лыонг Кыонг, председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман, руководители партии и государства, а также депутаты НС посетили тематическую выставку, на которой представлены «Nhat bao Quoc hoi» («Ежедневная газета Национального собрания») с первыми всеобщими выборами (в 1946 году).
  Президент государства Лыонг Кыонг, председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман и депутаты НС посещают выставку. Фото: ВИA  
Выставка, организованная канцелярией НС по случаю 80-летия первого дня выборов в Национальное собрание Вьетнама (6 января 1946 г.), проходит в рамках продолжающейся восьмой сессии НС 15-го созыва.

Участники познакомились с основанием и развитием газеты «Nhat bao Quoc hoi» и 15 её выпусками.

Первые всеобщие выборы в Национальное собрание Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам, состоялись 6 января 1946 года и стали важной исторической вехой, открывшей процесс построения нового демократического режима в стране.

Успеху выборов способствовала революционная пресса, в том числе газета «Nhat bao Quoc hoi».

«Nhat bao Quoc hoi» была издана в короткий срок с 17 декабря 1945 года по 6 января 1946 года с целью популяризации целей и значения выборов, ориентирования и поощрения масс к участию в выборах в качестве кандидатов и избирателей.

Она также опровергла искажения оппозиционных сил, направленных на саботаж выборов. Несмотря на короткий срок работы - 21 день и всего 15 выпусков, газета внесла большой вклад в коммуникационную деятельность по проведению выборов.

ВИА/ИЖВ

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