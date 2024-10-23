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В Ханое состоялась тематическая выставка «Ежедневная газета Национального собрания с первыми всеобщими выборами»
Участники познакомились с основанием и развитием газеты «Nhat bao Quoc hoi» и 15 её выпусками.
Первые всеобщие выборы в Национальное собрание Демократической Республики Вьетнам, ныне Социалистической Республики Вьетнам, состоялись 6 января 1946 года и стали важной исторической вехой, открывшей процесс построения нового демократического режима в стране.
Успеху выборов способствовала революционная пресса, в том числе газета «Nhat bao Quoc hoi».
«Nhat bao Quoc hoi» была издана в короткий срок с 17 декабря 1945 года по 6 января 1946 года с целью популяризации целей и значения выборов, ориентирования и поощрения масс к участию в выборах в качестве кандидатов и избирателей.
Она также опровергла искажения оппозиционных сил, направленных на саботаж выборов. Несмотря на короткий срок работы - 21 день и всего 15 выпусков, газета внесла большой вклад в коммуникационную деятельность по проведению выборов.