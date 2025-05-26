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В Ханое состоялась официальная церемония приветствия президента Франции

26 мая в Ханое президент государства Лыонг Кыонг и его супруга председательствовал на официальной церемонии приветствия президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги, которые 25-27 мая находятся с государственным визитом во Вьетнаме.
  Президент государства Лыонг Кыонг (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон обходят строй почетного караула Вьетнамской народной армии. Фото: ВИA  
В сопровождении торжественной музыки и вьетнамских детей, размахивающих флагами лидеры двух стран прошли по красной дорожке к трибуне, где военный оркестр исполнил национальные гимны Вьетнама и Франции. Затем они обошли строй почетного караула Вьетнамской народной армии.

После церемонии приветствия лидеры двух стран провели переговоры, на которых рассмотрели последние достижения в сотрудничестве между Вьетнамом и Францией и предложили стратегии дальнейшего укрепления связей. В дальнейшем планируется подписание ключевых документов о сотрудничестве и совместная встреча с прессой.

Это первый визит президента Франции во Вьетнам с момента его вступления в должность в 2017 году и переизбрания в 2022 году. Он имеет особое значение для двусторонних отношений, особенно после повышения уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в октябре 2024 года во время официального визита генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в европейскую страну.

Вьетнам и Франция установили дипломатические отношения на уровне послов 12 апреля 1973 года. Однако основа для обменов была заложена раньше, когда Франция открыла представительство в Демократической Республике Вьетнам после Женевских соглашений 1954 года.

Наряду с взаимными визитами, встречами и контактами между высокопоставленными лидерами, две страны также поддерживают многочисленные механизмы регулярного обмена в области политики, экономики и обороны на различных уровнях.

Экономическое и торговое сотрудничество является ключевым элементом двусторонних отношений. В настоящее время Франция является пятым по величине торговым партнером Вьетнама в Европе и одним из ведущих поставщиков официальной помощи в целях развития (ОПР) среди стран-членов ЕС.

Двусторонний товарооборот достиг 5,33 миллиарда долларов США в 2022 году, 4,8 миллиарда долларов США в 2023 году, 5,42 миллиарда долларов США в 2024 году и 1,79 миллиарда долларов США за первые четыре месяца 2025 года.

По словам посла Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханга, зеленый переход, цифровая трансформация и инновации являются стратегическими приоритетами для Вьетнама, а также ключевыми областями, в которых он стремится укрепить сотрудничество с международными партнерами. Франция, обладающая мощным научно-исследовательским потенциалом и статусом одной из ведущих стран мира в области инноваций, имеет все шансы стать ценным партнером в этих областях.

Сотрудничество в области здравоохранения также становится ярким событием: недавно после укрепления двусторонних связей было заключено партнерство между вьетнамским Центром вакцинации VNVC и французским фармацевтическим гигантом Sanofi по производству вакцин.

Сотрудничество между населенными пунктами продолжает развиваться, ведется подготовка к 13-й конференции по децентрализованному сотрудничеству между Вьетнамом и Францией, которая пройдет во Франции в 2026 году

ВИА/ИЖВ

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