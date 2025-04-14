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В Ханое состоялась официальная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина

14 апреля в Ханое Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам председательствовал на официальной церемонии приветствия Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председателя КНР Си Цзиньпина с соблюдением высочайшего протокола, предусмотренного для главы государства.
  Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам (слева) и Генсек ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председатель КНР Си Цзиньпин обходят строй почетного караула на церемонии приветствия высшего китайского лидера в Ханое 14 апреля днем. Фото: ВИA  
На церемонии приветствия высшего китайского руководителя присутствовали высокопоставленные должностные лица Вьетнама, в том числе член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ; заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массам; До Ван Чиен, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама; генерал Фан Ван Жанг, член Политбюро, министр национальной обороны; генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности.

В церемонии приветствия также приняли участие Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, глава канцелярии ЦК КПВ; Чан Лыу Куанг, секретарь ЦК КПВ, председатель Комиссии по политике и стратегиям; Во Тхи Ань Суан, член ЦК КПВ, вице-президент государства; Буй Тхань Шон, член ЦК КПВ, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел; Чан Куанг Фыонг, член ЦК КПВ, заместитель председателя Национального собрания и председатель Парламентской группы дружбы Вьетнам-Китай, и другие.

Во время церемонии приветствия с императорской цитадели Тханг Лонг был произведен 21-пушечный салют. После официальной церемонии приветствия Генеральный секретарь партии То Лам провел переговоры с Генеральным секретарем партии, Председателем КНР Си Цзиньпином.

Государственный визит высшего китайского руководителя - важное политическое и дипломатическое событие для обеих партий и стран, имеющее стратегическое значение и оказывающее долгосрочное влияние на развитие двусторонних отношений, тем более что обе страны вступают в новую эру развития.

Это четвертый визит Си Цзиньпина во Вьетнам в качестве высшего партийного и государственного руководителя Китая и второй - в течение нынешнего срока его полномочий. Примечательно, что поездка проходит в рамках Года гуманитарного обмена между Вьетнамом и Китаем, приуроченного к 75-й годовщине установления дипломатических отношений (1950-2025 гг.).

С момента установления Всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества в 2008 году, особенно после исторических визитов высших руководителей двух партий и стран в последние годы, в двусторонних отношениях наблюдается сильный, всеобъемлющий и значительный прогресс в различных областях.

ИЖВ/ВИА

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