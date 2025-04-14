В Ханое состоялась официальная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина

Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам (слева) и Генсек ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председатель КНР Си Цзиньпин обходят строй почетного караула на церемонии приветствия высшего китайского лидера в Ханое 14 апреля днем. Фото: ВИA