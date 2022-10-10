В Ханое реализуется проект по укреплению устойчивого городского транспорта

Проект по укреплению устойчивого городского транспорта для проекта городского маршрута № 3 затрагивает 6 районов: Намтыльем, Бактыльем, Каужай, Бадинь, Донгда, Хоанкием.

По случаю 68-й годовщины со Дня освобождения столицы (10 октября 1954 г. – 10 октября 2022 г.), утром 7 октября, Народный комитет города Ханоя провел церемонию закладки первого камня проекта по развитию устойчивого городского транспорта для проекта городского маршрута № 3. В церемонии участвовали заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель народного совета города Ханоя Нгуен Нгок Туан; директор Азиатского банка развития (ADB) в Вьетнаме Эндрю Джеффрис.

Имея общий инвестиционным капитал в 54,75 млн. долл. США, в котором 48,95 млн. долл. США заимствованы из Фонда чистых технологий CTF, Азиатского банка развития и 5,8 млн. долл. США в виде встречного капитала из городского бюджета, проект по укреплению устойчивого городского транспорта для маршрута Ханойской городской железной дороги № 3 состоит из 3 компонентов.

Директор Управления транспортным развитием города Ханоя Нгуен Тьи Кыонг сообщил, что вышеуказанный проект с общим инвестиционным капиталом 54,75 млн. долларов США, использует источник капитала ОПР Азиатского банка развития (ADB). Поэтому реализация проекта должна обеспечить соблюдение подписанного кредитного договора.

Проект по развитию устойчивого городского транспорта включает 3 задачи: во-первых, ремонт доступа к станциям в радиусе 100-500 м вдоль городской железной линии № 3, расширение и улучшение улицы Каужай; во-вторых, реализация мер в отношении общественного транспорта, использование электронных автобусов и «умной» системы транспорта (ITS) в автобусах; в-третьих, поощрение использования общественного транспорта и ограничение использования личного транспорта.

Проект по развитию устойчивого городского транспорта для проекта городского маршрута № 3 затрагивает 6 районов: Намтыльем, Бактыльем, Каужиай, Бадинь, Донгда, Хоанкием.

Для обеспечения графика, технических требований и качества, заместитель председателя Народного комитета города Ханоя предложил Управлению транспортным развитием города руководить и тесно координировать работу с департаментами, отделами, филиалами, строительными подрядчиками, консультационными подразделениями в соответствии с правилами государства и спонсора, чтобы поскорее ввести проект в эффективную эксплуатацию.