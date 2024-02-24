НОВОСТИ
В Ханое прошло первое заседание подкомиссии по подготовке документов к XIV съезду КПВ
Планируется, что XIV съезд Коммунистической партии Вьетнама пройдет в январе 2026 года. Для подготовки к нему на 8-м пленуме ЦК КПВ XIII созыва было принято решение о создании пяти соответствующих подкомиссий, в том числе подкомиссии по подготовке документов во главе с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом.
Подкомиссия по подготовке документов отвечает за подготовку политического отчета и отчета об итогах 40-летнего обновления страны, которые будут представлены на XIV съезде КПВ. Для оказания помощи этой подкомиссии Секретариат ЦК КПВ решил создать редакционную группу.
На заседании член Политбюро ЦК КПВ, директор Государственной политической академии имени Хо Ши Мина, председатель Центрального теоретического совета, глава редакционной группы Нгуен Суан Тханг выступил с докладом об итогах работы постоянного бюро подкомиссии по подготовке документов и редакционной группы за период со дня их создания; а также обобщил мнения членов подкомиссии по подготовке документов по проекту служебной записки, проекту положения о работе и плану деятельности подкомиссии по подготовке документов к XIV съезду КПВ.
Выступая на заседании, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отметил, что съезд партии представляет собой очень важное политическое событие. XIV съезд КПВ состоится в очень знаменательное время, когда вся партия, весь народ и вся армия прилагают совместные усилия, используя все возникающие возможности и имеющиеся преимущества, а также преодолевая все трудности и вызовы, для успешной реализации целей и задач, намеченных в Резолюции XIII съезда Компартии Вьетнама. За 40 лет проведения политики обновления страны, 35 лет осуществления Программы строительства страны в период перехода к социализму (Программы от 1991 года) и 5 лет выполнения Резолюции XIII съезда КПВ Вьетнам достиг выдающихся результатов, которые создают во Вьетнаме предпосылки для вступления в новый этап развития, на котором возникают новые возможности, преимуществаа, трудности и вызовы.
На предстоящем XIV съезде Компартии Вьетнама будут подведены итоги выполнения Резолюции XIII съезда партии, 40-летнего осуществления дела обновления страны в социалистическом направлении, где будут извлечены важные уроки. На нем также будут определены направления, цели и задачи перед всей партией, всем народом и всей армией на последующие 5 лет (на 2026-2030 годы) в целях продолжения успешного выполнения Стратегии социально-экономического развития страны на 10 лет (на 2021-2030 годы).