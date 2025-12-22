В Ханое проходит фестиваль OCOP Вьетнама 2025 года

Вьетнамский фестиваль OCOP 2025 проходит с 20 по 23 декабря в Императорской цитадели Тханглонг в Ханой, отметив ценности и достижения программы «Одна община - один продукт» (OCOP) по итогам более чем семи лет её реализации по всей стране.

Мероприятие совместно организуется Центральным координационным офисом программы развития новых сельских районов и Координационным офисом развития новых сельских районов города Ханой при Департаменте сельского хозяйства и окружающей среды столицы.

Фестиваль рассматривается как практическая инициатива по чествованию достижений столицы и всей страны в 2025 году, подтверждающая роль программы OCOP в развитии сельской экономики и вносящая вклад в реализацию стремлений Вьетнама к устойчивому экономическому росту в условиях углубляющейся интеграции.

Его цель - отметить и почтить достижения OCOP, связанные с цифровой и «зелёной» трансформацией, наметить ориентиры дальнейшего развития продукции OCOP, а также продвигать выдающиеся продукты и производителей. Фестиваль также призван укреплять чувство гордости, подчёркивать вьетнамские культурные ценности и поддерживать сельское предпринимательство и экономическое развитие.

Ожидается, что мероприятие будет способствовать укреплению производственных и торговых связей для продукции OCOP на национальном и международном уровнях, продвижению взаимодействия по цепочкам добавленной стоимости, повышению конкурентоспособности вьетнамских товаров, формированию пространства для инноваций, обмену опытом, а также стимулированию новаторских подходов в разработке продукции и её упаковки.

Инициированная Премьер-министром в 2019 году, программа OCOP продемонстрировала стратегическое видение, превратив богатые ресурсы и трудолюбие, креативность населения в устойчивые конкурентные преимущества. К настоящему времени 18 243 продукта OCOP получили оценку три звезды и выше, что позволило сформировать систему стандартизации качества, укрепившую и подтвердившую национальный бренд Вьетнам. Программа также способствовала переходу от мелкотоварного производства к моделям, основанным на цепочках добавленной стоимости.

Статистика показывает, что 60,7% субъектов OCOP с рейтингом три звезды и выше демонстрируют среднегодовой рост выручки на уровне 17,6%, формируя сельскую экономическую экосистему «многоценностного» характера. Программа также открывает ориентиры устойчивого развития источников средств к существованию, привлекая 40% производителей -женщин и 19,6% - представителей этнических меньшинств. Многие продукты OCOP уже экспортируются более чем в 60 стран мира, подтверждая позиции вьетнамской сельскохозяйственной продукции на международном рынке.

Вьетнамский фестиваль OCOP 2025 также станет возможностью отметить ведущую роль Ханой - наиболее успешного региона в реализации программы, где 3 463 продукта были признаны соответствующими уровню трёх звёзд и выше, тем самым подтвердив достижения Вьетнам в развитии OCOP.

В рамках фестиваля будет организован широкий спектр мероприятий, включая церемонию открытия и специальную художественную программу; церемонию чествования образцовых национальных субъектов OCOP; форумы по повышению качества и развитию продукции OCOP; выставку региональной продукции OCOP и продукции с рейтингом пять звёзд, изделий народных промыслов и фирменной кухни, а также различные культурные мероприятия и обмены в сфере традиционных ремёсел.