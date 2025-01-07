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В Ханое пройдет трогательный праздник Тэт для менее удачливых людей

Деревня культуры и туризма народностей Вьетнама в пригороде Ханоя Шонтэй 19 января проведет специальное празднование Лунного Нового года (Тэт) для менее удачливых людей, объявило 6 января правление деревни. Сердцем праздника станет установка во дворе шеста Нэу - бамбукового шеста, украшенного символическими предметами. Считается, что этот древний ритуал отгоняет несчастья прошлого года и приносит мир и процветание в новый год.

В дополнение к праздничной атмосфере во дворе деревни народности Бана пройдет мероприятие по приготовлению баньчынга (квадратного пирога из клейкого риса). Ожидается, что в этом общинном мероприятии примут участие около 200 человек, что превратит кулинарную традицию взначимую акцию по сборусредств.Цельсостоит в том, чтобысобрать средства оторганизаций, частных лици более широкой вьетнамской общиныдляподдержки нуждающихся.

Щедрость мероприятия будет расширена за счет распространения 660 подарочных наборов, каждый стоимостью от 1 до 2 миллионов донгов (39–79 долларов США), для обездоленных и лиц льготной категории в провинциях Тханьхоа и Туенкуанг, в различных районах Ханоя, включая городок Шонтэй, уезды Тхатьтхат и Бави, жертвам агента Оранж/диоксина в деревне Муой, городок Шонтэй, а также жителям Деревни культуры и туризма народностей Вьетнама.

Проводимое Министерством культуры, спорта и туризма, это мероприятие выходит за рамки благотворительности. Его цель - познакомить отечественных и зарубежных гостей с уникальными культурными традициями вьетнамского праздника Тэт, укрепить великую национальную солидарность и привить молодому поколению чувство ответственности за сохранение и продвижение культурной самобытности нации.

ВИА/ИЖВ

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