НОВОСТИ
В Ханое продолжаются ливни, школы переходят на онлайн-обучение
Прогнозируется, что с 6 до 11 часов 7 октября на территории города продолжатся умеренные и сильные дожди с грозами, при этом количество осадков составит в среднем от 40 до 70 мм, местами — более 100 мм. С вечера и ночью интенсивность дождей быстро снизится.
Жителям следует быть готовыми к возможным подтоплениям более чем в 100 низинных точках на центральных улицах города Ханоя.
С раннего утра 7 октября школы в столице экстренно распространили уведомления, разрешив учащимся остаться дома и перейти на дистанционное обучение.
Во второй половине дня 6 октября Департамент образования и подготовки кадров города Ханоя издал Уведомление №3 о мерах по активному реагированию на сильные дожди, вызванные циркуляцией тайфуна №11. В документе рекомендовано директорам школ и руководителям подразделений, исходя из фактических погодных условий, состояния инфраструктуры и безопасности дорожного движения, самостоятельно определять форму организации учебного процесса (очный, онлайн-формат либо корректировка расписания), обеспечивая при этом абсолютную безопасность учащихся.
Образовательные учреждения должны строго выполнять положения предыдущих уведомлений Департамента, особенно внимательно следить за развитием погодной обстановки; проверять и очищать системы водоотвода, территории школьных дворов, столовые и зоны продлённого пребывания; организовать дежурные службы, оперативно обновлять информацию и докладывать о ситуации с осадками, подтоплениями и их влиянием на учебный процесс (при наличии) в Департамент.