Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

В Ханое продолжаются ливни, школы переходят на онлайн-обучение

Жителям следует быть готовыми к возможным подтоплениям более чем в 100 низинных точках на центральных улицах города Ханоя.
  Сильные дожди, начавшиеся ночью, затапливают многие улицы Ханоя. Фото: ВИА  
По данным Национального центра гидрометеорологических прогнозов, в районе Ханоя наблюдаются умеренные и сильные дожди с грозами, местами — очень сильные осадки. За последние шесть часов количество выпавших осадков составило от 40 до 80 мм, на отдельных станциях — значительно больше: на станции Шокшон — 116 мм, на станции Тхыонгкат — 91 мм.

Прогнозируется, что с 6 до 11 часов 7 октября на территории города продолжатся умеренные и сильные дожди с грозами, при этом количество осадков составит в среднем от 40 до 70 мм, местами — более 100 мм. С вечера и ночью интенсивность дождей быстро снизится.

Жителям следует быть готовыми к возможным подтоплениям более чем в 100 низинных точках на центральных улицах города Ханоя.

С раннего утра 7 октября школы в столице экстренно распространили уведомления, разрешив учащимся остаться дома и перейти на дистанционное обучение.

Во второй половине дня 6 октября Департамент образования и подготовки кадров города Ханоя издал Уведомление №3 о мерах по активному реагированию на сильные дожди, вызванные циркуляцией тайфуна №11. В документе рекомендовано директорам школ и руководителям подразделений, исходя из фактических погодных условий, состояния инфраструктуры и безопасности дорожного движения, самостоятельно определять форму организации учебного процесса (очный, онлайн-формат либо корректировка расписания), обеспечивая при этом абсолютную безопасность учащихся.

Образовательные учреждения должны строго выполнять положения предыдущих уведомлений Департамента, особенно внимательно следить за развитием погодной обстановки; проверять и очищать системы водоотвода, территории школьных дворов, столовые и зоны продлённого пребывания; организовать дежурные службы, оперативно обновлять информацию и докладывать о ситуации с осадками, подтоплениями и их влиянием на учебный процесс (при наличии) в Департамент.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Хошимин направлен на комплексное управление в цифровой среде

Хошимин направлен на комплексное управление в цифровой среде

Во второй половине дня 7 октября Народный комитет города Хошимина приступит к опытной эксплуатации первого этапа системы цифрового управления органами власти — начального шага на пути к полной цифровизации управленческой деятельности города.
ПОДРОБНЕЕ

Top