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В Ханое проводятся много интересных мероприятий по случаю Дня освобождения столицы
В центре столицы Совет управления озером Возвращенного меча и Старым кварталом Ханоя совместно с Национальным архивным центром №1 представляет 100 документов и изображений на тему «Озеро Возвращенного меча, место пересечения востока и запада» на первом этаже Культурно-информационного центра «Хогыом» и прогулочной зоне улицы Ле Тхай То (напротив храма короля Ле).
Заместитель начальника Совета управления озером Возвращенного меча и Старым кварталом Ханоя Чан Тхи Тхуи Лан отметила, что эта выставка привлекает большое количество туристов и помогает им больше узнать о истории и культуре Ханоя конца 19 века и первой половины 20 века.
В Храме литературы Ванмиеу-Куоктызам фотовыставка «Ханой - 15 лет расширения административных границ» также привлекает туристов. В день открытия фотовыставки 5 октября британская туристка Шофия Лорен поделилась: «Мне очень интересно смотреть на красивые фотографии на тему « Ханой». Они помогают мне лучше понять темпы развития вашей столицы». Выставка продлится до 11 октября. Ожидается, она принесет много ярких впечатлений посетителям.
Культурно-развлекательные мероприятия, организуемые по случаю 69-летия Дня освобождения столицы, способствуют привлечению большого количества туристов. Имидж столицы в осенние октябрьские дни очень привлекателен. Заместитель директора Ханойского центра по продвижению инвестиций, торговли и туризма Нгуен Тхи Май Ань сообщила, что с конца сентября по начало октября в Ханое было организовано множество мероприятий, приуроченных к Дню освобождения столицы. Благодаря проведению многих интересных мероприятий Фестиваль ханойской осени привлек около 80 000 посетителей.
По словам директора Департамента туризма Ханоя Данг Хыонг Зянг, мероприятия по продвижению туризма в Ханое по случаю Дня освобождения столицы будут продолжаться до конца октября.