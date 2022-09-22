В Ханое показали документальные фильмы о биоразнообразии и благополучии животных

21 сентября Институт Гёте в сотрудничестве с Центром охраны и развития природы (CCD) и вьетнамским медвежьим заповедником FOUR PAWS в Ниньбине провел показ двух документальных фильмов о сохранении биоразнообразия и благополучии животных в Ханое в рамках проекта ECO FILM Production 2021-2022 (Производство ЭКОФИЛЬМОВ 2021-2022).

Два фильма – «Бинь Йен, иди домой!» и «Дорога к Суанлиен» - результат сотрудничества CCD, FOUR PAWS Viet и вьетнамских кинематографистов.

«Бинь Йен, иди домой!» ярко воссоздает жизнь медведей и их опекунов в медвежьем заповеднике Ниньбиня. Это кадры достоверно отражают боль медведей, ставших жертвами забора желчи, их восстановление в природоохранном учреждении и мысли их опекунов.

Между тем, «Дорога к Суанлиен» демонстрирует ценность природы и следует за совместными усилиями по гармонизации сохранения, развития и связи людей с природой в Суанлиен, уезд Тхыонгсуан, провинция Тханьхоа. Обладая богатым биоразнообразием, этот уезд также имеет большое значение для жизни и культурной самобытности этнического сообщества тай на западе Тханьхоа.

Вильфрид Экштейн, директор Института Гёте, сказал, что проект ECO FILM Production - это инициатива Институт Гёте, направленная на укрепление сотрудничества между организациями гражданского общества Вьетнама и создателями документальных фильмов в рассказывании историй об устойчивом развитии с помощью таких фильмов.

Показ также включал в себя беседу с организациями, участвующими в проекте, и создателями фильма, а также демонстрацию закулисной жизни, чтобы дать заинтересованной публике лучший обзор показанных историй и их посланий.