В Ханое открылся фестиваль весенней каллиграфии 2026 года

Фестиваль весенней каллиграфии 2026 года открылся 11 февраля у озера Ван на территории исторического комплекса Ван Миеу - Куок Ты Зям (Храм литературы) в Ханое, дав старт серии культурно-художественных мероприятий в преддверии празднования Лунного Нового года.
Каллиграфический павильон на фестивале.

Фестиваль будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00 до 1 марта включительно, что соответствует 13-му дню первого лунного месяца.

Выступая на церемонии открытия, директор Центра культурной и научной деятельности комплекса «Ван Миеу – Куок Ты Зям» Ле Суан Кьеу отметил, что это событие является не просто местом, где можно полюбоваться каллиграфией или попросить благопожелательные надписи; оно служит живым свидетельством вечного духа учёбы, уважения к нравственным ценностям и стремления к истине, добру и красоте.

Мероприятие этого года также приурочено к 950-летию Куок Ты Зяма - первого национального университета Вьетнама, что вновь подчёркивает основополагающую роль Храма литературы в образовательной традиции страны и его многовековую практику почитания учителей и взращивания талантов в исторической колыбели Тханглонга - Ханоя.

Центральным событием по-прежнему остаётся традиция новогодних «заказов» каллиграфических надписей: посетителей ждут 35 павильонов, где работают каллиграфы, отобранные по строгой и прозрачной процедуре оценки.

Широкая программа мероприятий рассчитана на самую разную аудиторию: занятия по ознакомлению с наследием, пробуждающие интерес к знаниям, тихие читальные уголки для душевного отдыха, впечатляющие выставки изделий традиционных ремесленных деревень, народные игры, традиционные шахматы, танцы львов и живые выступления классических вьетнамских видов искусства - дуэтное народное пение куанхо, церемониальное пение качу и традиционная опера чео.

Посетители также могут ознакомиться с выставкой, посвящённой тысячелетней традиции учёбы, а также с двумя тематическими экспозициями «Конь возвращается в город» и «Каменные стелы навеки в истории».

