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В Ханое открылся седьмой Национальный детский форум
Форум проводится с 5 по 8 августа совместно с Министерством труда по делам инвалидов войны и социального обеспечения (MoLISA), Комитетом по культуре и образованию Национального собрания, Министерством образования и профессиональной подготовки, Центральным комитетом Коммунистического союза молодежи имени Хошимина на тему «Участие детей в создании безопасной, дружелюбной и здоровой среды обитания для детей».
Ожидается, что участники обсудят, как предотвратить жестокое обращение и насилие над детьми, несчастные случаи на воде и дорожно-транспортные происшествия, защита детей в киберпространстве, реагирование на изменение климата, эпидемии и стихийные бедствия, а также борьба с детским трудом.
Ожидается, что дети-участники также расскажут об инициативах и решениях, в реализации которых участвовали их сверстники по всей стране, чтобы создать для себя безопасную и здоровую среду.
Выступая на открытии форума, заместитель министра труда, по делам инвалидов и социальным вопросам Нгуен Тхи Ха отметила, что партия, государство, правительство Вьетнама и Министерство труда по делам инвалидов войны и социального обеспечения уделяют особое внимание этим вопросам и издают множество соответствующих стратегий, указов, резолюций и официальных депеш, направленных на защиту безопасной и здоровой среды обитания детей, которые успешно реализуются в провинциях и городах.
В целом дети во Вьетнаме живут во все более безопасной среде с улучшенными условиями для обучения, игр и отдыха. Однако все еще остается много детей, которые подвергаются насилию и жестокому обращению или вынуждены работать, нарушая при этом закон.
Поэтому данный форум станет площадкой, на которой дети смогут выразить свое мнение и чаяния, а агентства и организации - собрать мнения детей по интересующим их вопросам, добавила Ха.
После форума сообщения и рекомендации детей будут разосланы агентствам, организациям, директивным органам, которые работают в интересах детей, для усвоения, анализа и надлежащего реагирования..