В Ханое открылся парад в честь 80-летия Дня независимости

Барабанная дробь открывает церемонию, парад и шествие, посвященные 80-й годовщине Августовской революции и Национальному дню. Фото: ВИА
“Традиционная эстафета огня”. Фото: ВИА
Программа начинается с эстафеты огня и зажжения церемониального огня - символа чаяний вьетнамского народа. Огонь вручается генерал-лейтенанту Нгуен Дык Шоату, Герою Народных Вооруженных сил и бывшему заместителю начальника Генерального штаба Народной армии Вьетнама, который совершил выдающиеся подвиги, сбив шесть самолетов противника, став одним из героических пилотов Народной армии Вьетнама. Фото: ВИА
Трибуна и делегаты на площади Бадинь.
21 залп из орудий прогремел под звуки Государственного гимна Социалистической Республики Вьетнам со стадиона «Ми Динг», открыв программу Торжественного празднования 80-й годовщины Августовской революции, парад и шествие в честь Национального дня.