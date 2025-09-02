Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

В Ханое открылся парад в честь 80-летия Дня независимости

2 сентября на площади Бадинь в Ханое открылся грандиозный парад, посвященный 80-й годовщине Августовской революции и Национальному дню
   Барабанная дробь открывает церемонию, парад и шествие, посвященные 80-й годовщине Августовской революции и Национальному дню. Фото: ВИА  
  “Традиционная эстафета огня”. Фото: ВИА  
  Программа начинается с эстафеты огня и зажжения церемониального огня - символа чаяний вьетнамского народа. Огонь вручается генерал-лейтенанту Нгуен Дык Шоату, Герою Народных Вооруженных сил и бывшему заместителю начальника Генерального штаба Народной армии Вьетнама, который совершил выдающиеся подвиги, сбив шесть самолетов противника, став одним из героических пилотов Народной армии Вьетнама. Фото: ВИА  
  Трибуна и делегаты на площади Бадинь.  
  21 залп из орудий прогремел под звуки Государственного гимна Социалистической Республики Вьетнам со стадиона «Ми Динг», открыв программу Торжественного празднования 80-й годовщины Августовской революции, парад и шествие в честь Национального дня.   






ИЖВ/ВИА

