В Ханое открылся парад в честь 80-летия Дня независимости

Программа начинается с эстафеты огня и зажжения церемониального огня - символа чаяний вьетнамского народа. Огонь вручается генерал-лейтенанту Нгуен Дык Шоату, Герою Народных Вооруженных сил и бывшему заместителю начальника Генерального штаба Народной армии Вьетнама, который совершил выдающиеся подвиги, сбив шесть самолетов противника, став одним из героических пилотов Народной армии Вьетнама. Фото: ВИА