В Ханое открылось 36-е заседание Постоянного комитета НС

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает на заседании. Фото: ВИA

В своем вступительном слове председатель НС Чан Тхань Ман сказал, что в ходе четырехдневного заседания будет организована сессия вопросов и ответов (Q&A), и депутаты НС обсудят 12 важных вопросов.

На заседании впервые будут представлены на рассмотрение три законопроекта: проект пересмотренного Закона об электроэнергетике, законопроект, пересматривающий и дополняющий некоторые статьи Закона о стандартах и технических правилах, а также законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон об офицерах Вьетнамской народной армии.



Комитет также прокомментирует пересмотренный вариант законопроекта о народной противовоздушной обороне на основе мнений депутатов НС, высказанных на недавней 7-й сессии.



Кроме того, комитет рассмотрит предложение правительства о включении двух законопроектов в программу разработки законов и постановлений, в том числе законопроект о пересмотре и дополнении некоторых статей Закона о медицинском страховании, а также законопроект о профилактике болезней.



Председатель НС подчеркнул, что количество законопроектов, представленных в Национальное собрание на 8-й и 9-й сессиях, очень велико, поэтому необходимо тщательно рассмотреть необходимость законопроектов и дополнений законотворческой программы в соответствующее время.



В частности, сессия вопросов и ответов будет проходить в течение полутора дней и транслироваться в прямом эфире теле- и радиоканалов, сосредоточившись на выполнении резолюций Постоянной комиссии НС по тематическому контролю и вопросам с начала 15-го созыва НС до конца 2023 года, касающихся девяти областей социально-экономического развития, внутренних дел.



Кроме того, Постоянный комитет НС рассмотрит отчет делегации по надзору и утвердит решение о специализированном надзоре за реализацией политики и законодательства по реформированию системы организации и управления и улучшению деятельности общественных некоммерческих организаций в период 2018-2023 гг.



Комитет обсудит организацию форума НС по надзорной деятельности, который является инициативой, направленной на повышение эффективности надзора НС.



Участники также рассмотрят и утвердят предложение премьер-министра о назначении послов Вьетнама; обсудят и примут решения о повышении сметы государственного бюджета Министерства здравоохранения на этот год; утвердят резолюцию комитета, предусматривающую некоторые положения резолюций Постоянного комитета НС о классификации городских районов, стандартах и классификации административных единиц, устройстве административных единиц районного и общинного уровня в 2023-2030 гг. для обслуживания устройства городских районов в качестве административных единиц в 2023-2025 гг.



Презседатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что это важные задачи в 2024 году, чтобы в начале 2025 года провести партийные съезды всех уровней к 14-му всевьетнамскому съезду КПВ, а также выборы депутатов НС 16-го созыва и народных советов всех уровней на срок полномочий 2026-2031 гг.



Председатель НС обратился к правительству с просьбой поручить министерствам и отраслям обеспечить соблюдение сроков подготовки законопроектов, подчеркнув, что соответствующие ведомства должны внимательно следить за программой, заблаговременно готовить содержание и быть готовыми отчитаться о выполнении своих обязанностей



