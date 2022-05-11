В Ханое открылось 11-е заседание Постоянного Комитета НС Вьетнама

Председатель НС Выонг Динь Хюэ выступает на открытии заседания. (Фото: ВИА)

В первой половине дня 11 мая, в Ханое под председательством председателя Выонг Динь Хюэ открылось 11-е заседание Постоянного Комитета Национального Собрания (НС) Вьетнама, которое проходит с 11 по 20 мая.

Выступая на открытии заседания, председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что Постоянный комитет НС прокомментирует многие важные вопросы, в основном для подготовки к 3-ей сессии НС 15-го созыва, которая откроется 23 мая.

Согласно программе заседания, Постоянный комитет НС даст письменные комментарии по предложению о корректировке Программы разработки законов и постановлений на 2022 год, по дополнительному отчёту о результатах социально-экономического развития и исполнения госбюджета в 2021 году, задачах социально-экономического развития и исполнении госбюджета на 2022 год, итогах решения вопросов, заданных избирателями в ходе 2-й сессии НС 15-го созыва, итогах работы с обращениями граждан и избирателей в апреле текущего года, итоги собранных мнений и предложений избирателей и граждан в рамках 3-й сессии парламента, обсудит проект резолюции об обнародовании регламента работы НС (с изменениями), подготовку к 3-й сессии 15-го созыва, а также проект распределения центрального бюджета на 2021 - 2025 годы и на 2022 год между центральными органами и местными районами.