В Ханое открылась международная выставка «Женщины нарисованны женщиной».

Цель мероприятия - отдать дань уважения творческому голосу художниц в современном искусстве. Оно организовано Центром культурной и научной деятельности Ванмиеу - Куоктызям совместно с группой Women Painting Women, основанной художницей Тао Хыонг.

После успеха первой выставки, прошедшей в мае прошлого года в Хошимине, нынешняя экспозиция объединила 25 художниц из ряда стран и территорий, представивших 38 произведений. Наряду с 11 вьетнамскими художницами в выставке участвуют авторы из Республики Корея, Тайваня (Китай), Малайзии и Индонезии.

Выставка предлагает многогранный, тонкий и глубокий взгляд на женщину. Представленные работы не только воспевают женскую красоту, но и раскрывают внутренний мир, личные переживания и сложные роли, которые женщина выполняет в жизни - матери, дочери, художницы. Через свои произведения авторы выражают стремление к свободе, внутренней силе и индивидуальности.

Помимо художественной экспозиции, выставка служит площадкой для обмена идеями и творческим опытом между художницами Вьетнама и зарубежных стран, одновременно утверждая роль и присутствие женщин в современном искусстве. Мероприятие также обогащает культурную и художественную жизнь комплекса Ванмиеу - Куоктызям, объекта наследия, обладающего большой исторической и гуманистической ценностью для столицы.

Выступая на церемонии открытия, художница Тао Хыонг отметила, что выставка представляет собой путь к осмыслению и прославлению красоты женщины через женский взгляд, в котором чувства и жизненный опыт находят тонкое и содержательное выражение. Ожидается, что каждое произведение вызовет у посетителей искренние эмоции и побудит к глубоким размышлениям.

Ожидается, что выставка станет заметным художественным событием апреля в Ханое, способствуя распространению эстетических ценностей и усилению творческого голоса женщин в современном искусстве.