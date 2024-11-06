В Ханое открылась выставка вьетнамской сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в Китай

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов, а также соответствующие министерства, ведомства и населенные пункты.



На выставке представлен ряд товаров, пользующихся особым спросом у китайских потребителей, включая кофе, чай, дуриан, бананы, молочные продукты и гнезда стрижей. Кроме того, на выставке были представлены товары со значительным потенциалом для китайского рынка, такие как свежие кокосы и замороженные дурианы, а также другие перспективные товары, пользующиеся большим спросом в Китае, например, различные виды фруктов.

Среди вьетнамских предприятий-участников - PAN Group, TH Group, Khanh Hoa Salanganes Nest Company, Nutifood Binh Duong, AVANEST Vietnam Nutrition JSC, Phong Hai Lao Cai JSC, Trung Nguyen Legend Group и другие.

Выставка служит прекрасной возможностью для вьетнамских производителей и поставщиков представить и продвинуть свои сельскохозяйственные бренды и продукты, а также найти клиентов, расширить торговлю и наладить устойчивые партнерские отношения с потенциальными импортерами фруктов из Китая.

За первые девять месяцев экспортный оборот вьетнамской продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в Китай достиг 9,26 млрд долларов США, из которых на фрукты и овощи пришлось 3,4 млрд долларов США, что на 36% больше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день Вьетнам официально экспортирует на китайский рынок 14 видов сельскохозяйственной продукции, включая дуриан, гнезда стрижей, сладкий картофель, драконий фрукт, лонган, рамбутан, манго, джекфрут и арбуз. При этом большинство остальных продуктов экспортируется по каналу приграничной торговли.